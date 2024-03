Giro d’Italia Handbike: Giagnoni primo al traguardo. Alessandra Bianchi: “Grande orgoglio”

Cristian Giagnoni (MH4) taglia per primo il traguardo della 14esima edizione del Giro Handbike, partito dal capoluogo ligure nell’ambito del programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello sport”. Una domenica agonistica davvero speciale in corso Italia, in cui i protagonisti sul circuito sono anche Mirko Testa (MH3) e la svizzera Sandra Stockli (WH4). “Un grandissimo evento all’insegna dell’inclusione con emozioni intense per questa partenza del Giro – sorride Alessandra Bianchi – E’ un grande orgoglio per noi, un’occasione per valorizzare il nostro territorio con tante persone ad assistere alla gara”.