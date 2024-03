La soddisfazione di Ivaldi: “LND felice di aver fatto squadra con le istituzioni”

Le parole di Ivaldi

La soddisfazione di Giulio Ivaldi, nella sua doppia veste di vicepresidente nazionale della Lega Dilettanti e presidente ligure, è massima anche in ragione della possibilità di metter a disposizione delle 78 rappresentative regionali (Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile) campi da gioco recentemente riqualificati grazie alla sinergia con Regione e Comune. “Ringrazio il Comune Di Genova e la Regione Liguria per il supporto. Stiamo ricevendo numerose richieste e prevediamo un numero di prenotazioni che supereranno le tremila persone coinvolte sul nostro territorio per una settimana davvero speciale”. Le gare in programma sono 142 e saranno giocate su diciotto campi in due province della Liguria, Genova e Savona. I campi: “S. Ferrando” – Alassio (SV), “M. Polo” – Andora (SV), “A. Daneri” – Loc. Caperana Chiavari (GE), “Comunale” – Cogorno (GE), “F. Merlo” – Ceriale (SV), “G. De Vincenzi” – Pietra Ligure (SV), “H.C. Andersen” – Sestri Levante (GE), “E. Riboli” – Lavagna (GE), “San Rocco” – Recco (GE), “G.B. Ferrando” – Genova, “Begato 9” – Genova, “Tre Campanili” – Bogliasco (GE), “25 Aprile” – Genova, “Ligorna” – Genova, “N. Gambino” di Arenzano (GE), “Sant’Eusebio” di Genova, “U. Macera” di Rapallo (GE). Tutte e quattro le finali si giocheranno nell’impianto avveniristico dello “Sciorba Stadium” di Genova.