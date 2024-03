Filippo Armaleo: “Due anni speciali per la Scherma a Genova”

Armaleo, obiettivo Europei

Nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, Armaleo parla del valore dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani in programma al padiglione Jean Nouvel da venerdì 24 a domenica 26 maggio. “Ho sempre girato moltissimo per disputare gare nazionali e internazionali, vedere qualcosa a casa è bellissimo: in famiglia teniamo la barca proprio lì, sarà fantastico poter seguire i Campionati a pochi metri di distanza”. Anno 2025: arrivano gli Europei a Genova. “Cercherò di esser in prima squadra, sarebbe un onore partecipare alla massima competizione internazionale. Per Genova, grazie all’impegno del Comitato Organizzatore, sarà una grande opportunità e per tutti noi una splendida occasione di promozione della nostra Scherma”.