Camilla Moroni, quinto Tricolore e rotta su Parigi: "Il mio obiettivo più grande"

Quinto titolo italiano per Camilla Moroni

Titolo italiano vinto per la quarta volta consecutiva (e quinta in assoluto) per la quotatissima ragazza delle Fiamme Oro, ribattezzata la tigre, con i suoi 4 top di cui 2 flash (4 top, 4 zone, 3 e 3 tentativi). "Sono molto soddisfatta di questo campionato: era il mio obiettivo anche perché sto cominciando ad essere un po’ gelosa del mio titolo, visto che sono al quarto di fila - racconta Camilla -. In semifinale non ero molto sul pezzo con la testa, ho fatto tanti errori, non riuscivo a concentrarmi. Ma la paura che qualcuno potesse portarmi via il titolo mi ha portato a cambiare totalmente mindset in finale. All’ultimo blocco ero un po’ preoccupata, perché sapevo che Giorgia aveva chiuso i primi tre e dovevo dare il tutto per tutto".

Camilla Moroni e il sogno olimpico

Lo sguardo è puntato sui Giochi: "Adesso l’obiettivo più grande, per cui mi sto preparando da due anni, sono le Olimpiadi di Parigi. Farò una gara di preparazione di Coppa del Mondo in Cina sia di Boulder che di Lead e poi a maggio a Shangai e a giugno a Budapest ci saranno due eventi di qualifica olimpica. Verrà creato un ranking totale e le dieci migliori atlete avranno il ticket per le Olimpiadi, speriamo, c’è ancora qualche mese di allenamento, vedremo…". Il debutto in Coppa del Mondo della Moroni risale al 2019 e il top al 2021 con l’argento mondiale a Mosca dopo sette anni di esperienza con la Nazionale giovanile (oro Coppa Europa 2018) e assoluta.