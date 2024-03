Calcio da tavolo: Genova capitale, vince William Dotto

Novità importante per il Torneo delle Regioni della Lega Nazionale Dilettanti eSports. La Capitale Europea dello Sport ha accolto il primo Master Regioni di Calcio da Tavolo , con la partecipazione 16 tra i più forti giocatori del circuito, in rappresentanza dei comitati regionali della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT). Al Porto Antico di Genova, l’innovativa location “Esplace” è stata la cornice ideale di un torneo combattutissimo vinto da William Dotto, in rappresentanza del Veneto . Dotto, oggi tesserato per la F.lli Bari Reggio Emilia, è reduce dai successi maturati in Champions League. Nel 2022, in Coppa del Mondo a Roma, ha fatto parte della Nazionale Veteran che si è arresa solo nella finalissima della competizione.

Dotto vince in finale contro Lazzaretti

William Dotto, a Genova, ha piegato in finale, per 3 a 2, con un gol segnato a pochi istanti dal termine, Patrizio Lazzaretti, rappresentante del Lazio. Dotto è giunto, da imbattuto, nelle fasi ad eliminazione diretta. Nei quarti di finale la vittoria, sofferta, ottenuta solo dopo gli Shoot Out (i tiri liberi) contro il rappresentante della Campania, Luca Battista In semifinale, poi, c’è la vittoria contro Fabrizio Fedele (Abruzzo), con il risultato di 3 a 2. La presenza del Master Regioni Esplace 2024 all’interno del programma “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, rinsalda, ulteriormente, il legame storico tra il Subbuteo e questa città. Un legame che ha radici profonde e ben radicate, in quanto il celebre gioco a punta di dito iniziò la sua diffusione in tutta Italia, nel 1971, partendo proprio dalla città della Lanterna. La diretta dell’evento è stata inoltre trasmessa, in diretta streaming, sui canali social ufficiali della FISCT (TikTok, Facebook e Instagram) con un successo incredibile in termini di interazioni e visualizzazioni.