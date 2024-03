La Capitale Europea dello Sport allo Sportcity Meeting

La Capitale Europea dello Sport sotto la luce dei riflettori dello “Sportcity Meeting”. A Pietrasanta, in occasione degli stati generali sul benessere, l’assessore comunale allo sport ha portato l’esperienza di un anno di eventi e progettualità. In platea oltre 150 amministratori di città italiane grandi e piccole, esponenti del Governo e del Parlamento, massimi dirigenti della governance dello sport italiano, manager di settore e nuovi stakeholders. Una giornata di confronti, aperta dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi insieme al vicepresidente vicario del CONI, Silvia Salis. E’ stata ufficialmente presentata e firmata la “Carta di Pietrasanta”, dichiarazione d’intenti per lo sviluppo delle sportcity sul territorio nazionale successiva alla Carta di Salsomaggiore Terme del 2023.