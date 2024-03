"Il 2024 è un anno speciale per Genova, capitale europea dello sport, ma anche per la Vela con due manifestazioni ambientate nel mar Ligure", le parole del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettore. " Il presidente FIV Francesco Ettorre, in questo intervento, parla del legame tra Genova e la Vela, anche in riferimento alla Casa della Vela che troverà collocazione nel Waterfront di Levante.