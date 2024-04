Torneo delle Regioni, Alessandra Bianchi: "Sport vetrina di promozione turistica"

Il 60° Torneo delle Regioni , tornato a Genova dopo 39 anni grazie all’impegno della LND Liguria con il supporto del Comune di Genova, va in archivio. Finali disputate sul rinnovato manto verde del My Sport Sciorb a, opportunità importante per il calcio giovanile ligure di mettersi in mostra solo sotto il profilo agonistico ma anche dal punto di vista dei campi riqualificati.

Torneo delle Regioni, le parole di Bianchi

“Agonismo e fairplay non sono mancati in un contesto di festa dove ragazzi e ragazze hanno vissuto oggi sensazioni che solo questo Torneo sa regalare - spiega l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi -. Non solo in campo ma anche e soprattutto fuori lasciando ricordi, legami ed amicizie destinate a durare nel tempo. Un plauso alla Lega Nazionale Dilettanti e al suo presidente Giancarlo Abete, tornato a Genova per celebrare Campionesse e Campioni d’Italia, ed un grande ringraziamento al Comitato Ligure, guidato da Giulio Ivaldi, per la passione e l’entusiasmo mostrati nell’organizzare questa manifestazione”. I riflettori del mondo sportivo si sono accesi, ancora una volta, su Genova. nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport. “Abbiamo confermato l’importanza degli eventi come vetrina di promozione turistica, fatto dimostrato questa volta dalle oltre 3mila presenze registrate durante nell’ultima settimana”.