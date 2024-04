Giovanni Malagò: "Genova e Liguria in luce con progetti decisivi"

Le massime autorità regionali e comunali, ieri sera, sono intervenute a Palazzo Ducale per la celebrazione dei 25 anni di Stelle nello Sport e per la premiazione di Giovanni Malagò . Un rapporto stretto, quello tra Regione Liguria e Comune di Genova , con il presidente del Coni sempre molto attento al percorso virtuoso attivato negli ultimi anni e premiato con il riconoscimento di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” e “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”.

Malagò: "Stelle nello Sport sinonimo di successo"

“Stelle nello Sport è un case history di successo - ha sottolineato Giovanni Malagò - che rende grande la città e la regione, senza bandiere di politica o di squadre rivali, ma tutti uniti nella stessa direzione. Genova e la Liguria si sono mosse in anticipo per far prendere luce ai progetti decisivi, con tutte le criticità che possono esistere. Sono felice di ricevere questo riconoscimento nel ricordo di un dirigente sportivo a tutto tondo, come Gian Luigi Corti. Un “visionario” che da vicepresidente della Federvolley prima così come nell’Ussi, nell’Ansmes e nei Veterani poi ha lasciato il segno con una straordinaria passione, abilità e generosità”.

Le parole di Giovanni Toti

“Stelle nello Sport è un'eccellenza ligure che celebra 25 anni di impegno nel promuovere i valori dello sport”, ha commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Un anniversario che finisce sotto i riflettori di Genova Capitale Europea dello Sport, confermando gli investimenti di Regione Liguria negli eventi, nella formazione e nelle infrastrutture sportive, grazie anche al Fondo strategico regionale. Traguarderemo infatti la riqualificazione di quindici strutture pronte ad accogliere sportivi liguri e ospitare eventi nazionali e internazionali, proprio in occasione della nomina della Liguria a Regione europea dello Sport 2025. Continueremo a sostenere le discipline meno conosciute e a promuovere i valori sportivi, coinvolgendo i giovani e sostenendo le realtà locali, guardando con fiducia verso il futuro dello sport ligure”.

Le parole del sindaco di Genova Marco Bucci

“Celebriamo un quarto di secolo di impegno di un progetto che ha saputo tessere una rete solida tra istituzioni e mondo sportivo per diffondere i valori dello sport”, ha sottolineato sul palco il Sindaco di Genova, Marco Bucci. “Una rete che fin dal principio ha abbracciato una missione solidale, ponendo particolare attenzione nel sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti. Questo anniversario assume un significato ancora più speciale poiché si inserisce nell'anno in cui Genova è nominata Capitale Europea dello Sport. Complimenti a tutto coloro che hanno reso possibile questo grande successo”.

Il commento di Simona Ferro

“Una serata magnifica in cui lo sport ligure incontra e premia un presidente, Giovanni Malagò, che è stato capace di dare ulteriore spinta al già florido movimento sportivo italiano”, commenta Simona Ferro, assessore regionale allo sport. “Stelle Nello Sport da ormai 25 anni abbraccia e racconta l’intero panorama sportivo del nostro territorio: l’amministrazione regionale è sempre stata al suo fianco e lo sarà anche nel 2025, un anno importante in cui la Liguria sarà “Regione Europea dello Sport”. Vogliamo continuare a promuovere insieme agli amici delle Stelle la cultura dello sport inteso come veicolo di inclusione sociale e fonte di ispirazione per le generazioni presenti e future”.

Alessandra Bianchi: "Stelle nello Sport realtà della nostra città"

“Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, festeggiamo anniversario davvero speciale: 25 anni di Stelle nello Sport! Una realtà che, anno dopo anno, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scenario sportivo della nostra città”, spiega Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova. “Sono tantissime le attività al centro di questo progetto che ha come obiettivo la diffusione della cultura dello Sport e di tutti i suoi valori. Rivedere le immagini di questi 25 anni con protagonisti anche tanti atleti e atlete testimonial di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport è stato davvero emozionante”.