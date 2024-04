Genova 2024 Capitale Europea dello Sport in vetrina anche a Nizza

“Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” in copertina anche a Nizza in occasione del B2B organizzato da CCIA Italiana in Francia e al Salone ID Week per promuovere la destinazione sul mercato francese che per la città, l’area metropolitana di Genova e per la Regione Liguria rappresenta il più importante dei mercati internazionali prevalenti.

L’assessore allo Sport, Impianti sportivi e Turismo Alessandra Bianchi, ha presentato anche l’ offerta culturale, con i Rolli Days e la Rolli Experience, promuovendo in particolare il ricco programma di eventi del palinsesto sportivo europeo.

Un lunedì importante, segnato anche dalla presenza di Genova alla Giornata della Cooperazione Italo-Francese a Mentone, anch’essa organizzata dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza e Costa Azzurra e dalla rivista Tribune Avenir Côte D’Azur.

Durante la giornata sono state presentate: la nuova guida turistica in francese, denominata “Visitez l’Italie et decouvrez ses merveilles”, nella quale Genova ha un importante spazio, compresi i principali eventi di Capitale Europea dello sport e il nuovo video di promozione di tutte le città e territori aderenti. Genova, infatti, è stata una delle prime città aderenti al progetto “10 Città” che è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni e oggi può contare sulla partecipazione di circa 15 destinazioni italiane che si promuovono sinergicamente in Francia e sui mercati internazionali.

"I nostri territori sono vicini e complementari e il progetto “10 Città” rappresenta un’occasione unica per creare sinergie e sviluppare nuovi progetti di promozione della destinazione, per valorizzare i territori le loro eccellenze su un mercato turistico di prossimità importantissimo come quello francese. Crediamo molto in questa sinergia, lavoriamo alla creazione di offerte turistiche integrate che possano promuovere il Made in Italy, declinato in tutte le sue accezioni locali e regionali, puntando anche ai mercati a lungo raggio – afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova –. Tengo infine a dire che i buoni risultati della collaborazione sono evidenti: a gennaio 2024, l’area metropolitana di Genova ha fatto registrare un + 21,5% di presenze di turisti francesi rispetto allo stesso periodo del 2023. Risultato che premia il lavoro che stiamo portando avanti, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza e Costa Azzurra e con le altre città partner. La giornata è stata occasione di confronto e scambio di idee con i numerosi amministratori pubblici e con le aziende presenti".