Camilla Moroni e Parigi 2024 nel mirino: “Felicissima per l’argento in Coppa del Mondo”

Genova festeggia la crescita esponenziale di Camilla Moroni . La testimonial di “ Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ” brilla in Cina in occasione della Coppa del Mondo specialità Boulder con un fantastico argento. La campagna olimpica procede così nel migliore dei modi in attesa delle gare decisive per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Shanghai (16-19 maggio) e Budapest (20-23 giugno) saranno tappe determinanti.

La soddisfazione di Camilla Moroni

“Sono molto soddisfatta di questo secondo posto, sicuramente non me lo aspettavo, soprattutto come prima gara di stagione e perché appunto la prima gara è un po’ difficile da capire, anche perché non si sa a che livello sono le proprie avversarie – è il pensiero di Camilla Moroni - E fisicamente non mi sentivo al top rispetto ad altri periodi di forma che ho avuto durante l’anno, però sono riuscita a gestire bene la gara. Sicuramente uscire prima in finale mi ha aiutato a livello mentale perché non avevo aspettative, non avevo nulla da perdere. E sono anche molto soddisfatta della placca in semifinale, perché ho lavorato tanto sull’aspetto tecnico questo inverno e sono felice che il lavoro sia servito.”

Le dichiarazioni di De Luca e Battistella

Il Direttore Tecnico Vincenzo De Luca aggiunge: “un grandissimo secondo posto con una splendida gara che lancia Camilla con fiducia verso le qualifiche olimpiche di Combinata per Parigi. Complimenti anche a suo padre Riccardo Moroni che l’ha preparata in maniera impeccabile e a tutto lo staff della Nazionale Olimpica”.

Entusiasta del risultato anche il Presidente FASI Davide Battistella: “una medaglia d’argento in una gara di Coppa del Mondo ad altissimo livello tecnico è un’iniezione di grandissima energia verso le qualifiche olimpiche. Bene anche tutta la squadra, un risultato che ci ripaga per l’importante lavoro messo a punto nei mesi invernali. Complimenti a tutti gli atleti e alla struttura tecnica, che stanno sicuramente vivendo un momento di grande emozione e soddisfazione in Cina”.