City Vision a Genova: lo sport per cambiare la città

Il Genova Blue District ha ospitato il secondo appuntamento del roadshow 2024 di City Vision , il progetto di Blum e Padova Hall che racconta la trasformazione intelligente delle città. Un’occasione per riunire il tavolo di lavoro “Una città in campo: i luoghi dello sport per trasformare il territorio” con più di 20 speaker tra sindaci, assessori, imprese e rappresentanti del mondo dello sport. Massima attenzione ai luoghi e alle pratiche dello sport quali formidabili leva formidabile di sviluppo e crescita per una comunità. “Abbiamo portato questi temi a Genova, la Capitale Europea dello Sport 2024 - ha dichiarato Domenico Lanzilotta , direttore di City Vision -. Con un tavolo di lavoro che ha messo al centro alcune delle migliori pratiche messe in campo da pubbliche amministrazioni: riqualificazioni, investimenti, nuove infrastrutture per dare vitalità ai quartieri. Fondamentale anche il contributo di aziende e startup, così come quello delle associazioni che hanno portato testimonianza di un tema, lo sport, che sa unire”. Sono intervenuti, tra gli altri, Alessandra Bianchi , Assessore agli Impianti ed Attività sportive, Turismo del Comune di Genova, Simona Ferro , Assessore allo Sport della Regione Liguria, Antonio Micillo , Presidente di CONI Liguria, Omar Peruzzo , Vicecoordinatore della Commissione Sport di ANCI Liguria e Stefano Pellacani , referente per Fondazione Sportcity.

Bianchi: "Numeri incoraggianti ed in linea con le aspettative"

Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, ha commentato: “‘Genova 2024 Capitale Europea dello Sport' è frutto di un grande impegno attivato lungo più direttrici con alla base i valori dello Sport, quello con la S maiuscola: l’accessibilità, l’inclusione, la promozione di stili di vita più sani ed il gioco di squadra sono, infatti, oggetto della nostra massima attenzione e siamo lieti che il nostro progetto sia, in quest'ottica, considerata una best practice. Anche i numeri, fino a questo momento, sono incoraggianti ed in linea con le nostre aspettative. Ma, quello a cui, come Amministrazione, teniamo particolarmente è che questa annualità possa lasciare un’eredità alla nostra città. E, a proposito di gioco di squadra, in questa direzione si configura il progetto delle 10 aree sportive accessibili e di libera fruizione che, insieme a Sport e Salute, stiamo portando avanti”. Claudio Oliva, Direttore del Job Centre srl, si è così espresso: “L’esperienza che il Comune di Genova ed i suoi partner, tramite il Genova Blue District hanno realizzato, cercando nel paese soluzioni sostenibili sugli sport del mare - energie, materiali, accessibilità - raccordandole con le imprese locali ed il territorio e trasformandole in esperienza da vivere per i cittadini durante le 9 giornate della Grand Finale di The Ocean Race, è l’esempio di come un evento sportivo possa essere una straordinaria leva di innovazione e di cambiamento e possa, a partire da valori profondi e dalla cura dell’ambiente, supportare la costruzione di un nuovo paradigma di sviluppo delle città e dell’economia”.