Riyadh incorona la spadista Anita Corradino

La Scherma, a Genova e in Liguria, è sempre più popolare. Merito di grandi eventi come i Campionati Italiani Giovani e Cadetti , programmati al padiglione Jean Nouvel dal 24 al 26 maggio, e degli Europei Assoluti , a calendario nel giugno 2025. La 'Genova Capitale Europea dello Sport' brilla grazie anche a una sua testimonial: Anita Corradino, spadista tesserata per la Ssd 'Cesare Pompilio' e allenata da Paola Zanobini che si è messa in luce ai Mondiali giovanili di Riyadh .

Corradino di bronzo ai Mondiali giovanili

In Arabia Saudira, dopo una fase a gironi da cinque vittorie ed una sconfitta, Anita ha iniziato la sua marcia vincente con il successo sulla spagnola Gomez Lopez 15-13 e poi con il 15-8 sulla tedesca Zerrweck. Nel turno delle 32 un successo al fotofinish per l’atleta della Cesare Pompilio che ha avuto la meglio sull’ungherese Nagy per 15-14. Negli ottavi di finale la Corradino ha superato la numero 3 del mondo, la polacca Klasik 15-10 dopo un match condotto fin dalle prime battute. Ai quarti di finale Anita ha lottato punto su punto e ha conquistato il match contro l’atleta neutrale Kolbeneva 14-13 al minuto di priorità, assicurandosi così un posto sul podio. In semifinale, sempre al minuto di priorità, Corradino è stata sconfitta per 11-10 dalla canadese Yin, mettendosi al collo comunque una grandissima medaglia di bronzo.

Le parole di Corradino dopo il podio a Riyadh

"C’è un po’ di rammarico per la semifinale persa per un punto ma son contenta perché mi sono divertita ed è arrivato questo podio dopo un anno di grande crescita tecnica - afferma la Corradino dopo il bronzo iridato conquistato a Riyadh -. La nostra è una squadra molto compatta: siamo tutte amiche e di livello elevato, anche la prova a squadre promette bene".