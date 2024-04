Genova Trail, Sport ed emozioni tra mari e monti

GENOVA - Domenica prossima nuovo appuntamento importante legato al programma della Capitale Europea dello Sport con il Genova Trail . Gare competitive di corsa in montagna a partire dalle 8:30 con la possibilità di affrontare due percorsi in base alle proprie possibilità: il Genova City Trail , con un tracciato dalla lunghezza di 17 km , e la Genova Trail Marathon , lunga 46 km . Il primo percorso consiste in una risalita per creuze e sentieri, fino ai crinali del Parco delle Mura, per provare l’emozione di correre tra le imponenti fortificazioni genovesi. Il secondo, invece, è una vera propria maratona di montagna a due passi dal mare , densa di valore sportivo e paesaggistico. Piazza Matteotti sarà il cuore dell’evento con un ampio village, dedicato a tutti gli appassionati del mondo Outdoor. La stima di partecipazione è intorno agli 800 atleti.

L’Ass. Bianchi: “Stretto rapporto tra Sport e Turismo”

“Il Genova Trail offrirà a tutti i partecipanti l'opportunità davvero unica di scoprire la nostra città, con i suoi paesaggi mozzafiato, attraverso un percorso sensazionale che condurrà dal mare fino all’Alta Via dei Monti Liguri passando per il nostro centro storico con i suoi Palazzi dei Rolli e arrivando alle storiche fortificazioni - afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova - entrare a stretto contatto con un territorio nel corso di una attività sportiva è la miglior dimostrazione dello stretto rapporto che lega Sport e Turismo, di come gli eventi possano valorizzare una città agli occhi dei visitatori: così Genova, con le sue bellezze paesaggistiche, il suo patrimonio storico-artistico-culturale e le eccellenze della sua enogastronomia, è pronta a dare il benvenuto ad atleti, appassionati e alle loro famiglie”.

L’Ass. Ferro: “Genova Trial, una corsa affascinante”

“In una sola manifestazione si uniscono sport, agonismo, benessere e promozione del territorio - dice Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria - la riscoperta dei sentieri a due passi dal mare passa anche attraverso questi eventi. Correre poi in un’ambientazione simile, magari vicino ai forti genovesi, è un motivo di fascino in più per chi partecipa. Allo stesso tempo i concorrenti diventano anche testimonial di una zona di Genova ideale per camminate e scampagnate all’insegna di giornate dedicate all’attività fisica”.

Genova Trial, l’organizzazione di SiSport

“Siamo arrivati alla seconda edizione con questo format diurno con partenza da Matteotti - spiega Luca Zuccheri, responsabile sicurezza della manifestazione e socio SiSport - ma in realtà siamo quasi alla decima edizione se consideriamo gli inizi dell’Avventura di SiSport nell’organizzazione delle gare di trail a Genova che parte dal 2015: siamo rodati. Quest’anno è stata inserita nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europee dello Sport e questo ci dà ancora più lustro sia a livello nazionale che internazionale. Abbiamo concorrenti, quasi 600 e ancora crescono, da tutta Italia, Francia, Svizzera e un colombiano. SiSport che organizza la manifestazione non è nuova nell’organizzazione di manifestazioni outdoor, siamo un punto di riferimento in questo a Genova, sia per la corsa in montagna ma anche per l’arrampicata sportiva, escursionismo e nordic walking. È una gara aperta a tutte le età: c’è infatti la Young Trail non competitiva tra i 12 e i 18 anni, è un movimento che sta crescendo, e poi quelle fino ai 65 anni di età”. “Ci sono due percorsi principali – aggiunge Alberto Canessa, istruttore di SiSport per trail running e organizzatore di Genova City Trail -. C’è il Genova City Trail, che è una 17 km che dal centro storico, dal village di piazza Matteotti, arriverà al parco delle mura toccando i forti maggiori: Fratello maggiore, Diamante, Puin e ritorna in piazza Matteotti attraverso le caratteristiche creuze. A questa corsa possono partecipare anche gli amatori, con certificato medico agonistico, e sono previsti anche per i camminatori: l’obiettivo è introdurre al trail running. La gara regina, la Genova Trail Marathon, ha un impegno diverso pensato per gli atleti. Ci sono record da battere per entrambe le gare”.