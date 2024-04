Futsal e Genova: storia di un rapporto destinato a proseguire a lungo

Ancora Bitonto

Le campionesse in carica si confermano nella kermesse con il successo per 7-3 ai danni del TikiTaka. Lucilèia MVP di Genova 2024, Jozi De Oliveira miglior portiere. Il destro di Vanin gonfia la rete per l’1-0 del TikiTaka, ma il Bitonto risponde con la stessa moneta. Calcio piazzato di Renatinha e palla che si infila sotto il sette, dritta per dritta. Match vivissimo: doppio passo delle numero 9 e sinistro ad incrociare, Duda c’è, mentre la successiva conclusione di Renatinha finisce di poco a lato. De Oliveira su Bettioli, Tampa dalla parte opposta. Ma è al 17° che il punteggio cambia di nuovo con un doppio strappo neroverde: Grieco buca la rete su assist di Mansueto in contropiede e – 52” più tardi – Tampa cala il tris. Portiere di movimento TikiTaka, ma della mossa approfitta Lucilèia che recupera palla e centra la porta sguarnita dalla propria metà campo: 1-4. Ancora Lucilèia pericolosa al 5° della ripresa: Tampa taglia l’area con un pallone a mezza altezza, ma Duda si salva con l’aiuto del palo sulla correzione volante della numero 10. Nuovo power-play giallorosso al 9° e l’intuizione è giusta: Cortés in mezzo per Vanin che fa bis. Prova a riallungare il Bitonto: due occasioni per Lucilèia (insolitamente imprecisa nella mira), poi il palo pieno di Renatinha che calcia da lontanissimo a porta sguarnita e a seguire di nuovo il piattone di Lù, che questa volta colpisce col mirino. 20” più tardi è Bettioli a riportare le sue a -2, ma Tampa risponde altrettanto rapidamente con un tocco d’esterno dopo una bella triangolazione centrale con il proprio capitano. La ciliegina sulla torta arriva a 55" dalla sirena con Diana Santos. Si infrangono qui le speranze delle abruzzesi: 7-3 per il Bitonto.

Le dichiarazioni dell'assessore Bianchi

“Ringrazio la Divisione Calcio a 5 e il presidente Luca Bergamini per aver scelto la nostra città per questa speciale formula della Coppa Italia di futsal che ha anche permesso a tutte le delegazioni presenti e alle loro famiglie di scoprire le eccellenze artistiche, paesaggistiche e gastronomiche della nostra Genova. La Capitale Europea dello Sport, ancora una volta, è entrata nel cuore e nei ricordi di tantissimi sportivi ed appassionati”, sono parole dell’assessore Alessandra Bianchi al termine dell’evento.