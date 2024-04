A Genova il convegno sul Baskin e l’inclusione attraverso lo sport

Il baskin è una delle discipline sportive più inclusive . Persone di ogni età, disabili e normodotate, giocano e si divertono insieme. Vetrina importante nel giugno 2023 a “The Ocean Race” nell’arena dedicata a “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Nuova ribalta, questa volta al Porto Antico, con un convegno organizzato sabato scorso presso la Sala Luzzati della Biblioteca Internazionale per Ragazzi “Edmondo De Amicis”, con il patrocinio del Comune di Genova.

A fare sintesi, al termine degli interventi con protagoniste diverse associazioni sportive liguri interessate agli sport inclusivi, direttamente l’EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi) un incontro finalizzato al dare impulso alla diffusione del Baskin in Liguria. Chiara Alberti, Delegata EISI per la Liguria, ha introdotto l’argomento, spiegando cos’è e di cosa si occupa l’EISI e, a grandi linee, cos’è il Baskin. Un video di presentazione del Baskin ha dato ai presenti la possibilità di formarsi un’idea su questo interessante sport.

L’ingegner Antonio Bodini, ideatore del Baskin, – assieme a Fausto Capellini – Presidente della relativa Associazione, recentemente nominato dal Presidente Mattarella Ufficiale al Merito della Repubblica, ha illustrato le ragioni per cui il Baskin è stato ideato e per cui si è resa necessaria la creazione dell’EISI. Il suo discorso ha suscitato l’entusiasmo del pubblico, facendo capire gli alti valori degli sport inclusivi e l’arricchimento morale per tutti che ne deriva.

Il risultato dell’incontro è stato quello di far comprendere ai presenti la necessità di una collaborazione tra le società sportive, le persone e gli Enti interessati allo sport inclusivo; tale collaborazione crea un ambiente fertile per lo sviluppo di questi sport.