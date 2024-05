Stadio “Giorgio Arnaldi”, rinnovate le infrastrutture per l'hockey su prato

GENOVA - A Genova, nell’anno del progetto “Capitale Europea dello Sport”, l’attenzione alla riqualificazione dell’impiantistica è massima. L’hockey è una disciplina che in questo 2024 ricco di appuntamenti nazionali e internazionali sarà protagonista in più occasioni: il 22 e 23 giugno con la 13° edizione del Trofeo Internazionale “Hockey sotto la Lanterna” per le migliori società Under 10, Under 12 e Under 14 italiane ed europee, il 29 e 30 giugno con le due finalissime di SuperCoppa maschile e femminile. Chiusura in bellezza con il Campionato nazionale Master Outdoor da venerdì 5 a domenica 7 luglio. Un anno fa, era il giugno del 2023, il campo da hockey su prato “Giorgio Arnaldi” del Lagaccio, era stato inaugurato dopo radicali lavori di adeguamento effettuati dal Comune di Genova: ristrutturato con un manto erboso sintetico di ultima generazione, aveva bisogno, per essere completo, delle panchine a bordo campo. Oggi, nell’anno in cui Genova è capitale europea dello sport, l’intervento è stato fatto dalla Federazione Italiana Hockey (Fih) grazie ad un accordo per la fornitura con A.Se.F. Srl, la società di onoranze e trasporti funebri pubblico partecipata che, ormai da anni, è attiva in ambito sociale e nel sostegno allo sport in città.