Genova, ecco il 34° Torneo Città di Colombo di Judo

A Genova oltre 1200 atleti da 12 nazioni

La stima di partecipazione è attorno ai 1200 atleti in forza a 240 società in arrivo da tutta Italia insieme alle delegazioni di Azerbaijan, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Polonia, Romania, Principato di Monaco, San Marino, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria. L’evento sarà attentamente seguito dai tecnici della Nazionale di Judo e dal presidente FIJLKAM Domenico Falcone. “Il Torneo Internazionale di Judo-Genova Città di Colombo, è una vetrina per tanti giovani che desiderano mettersi in evidenza in un contesto internazionale giovanile di alto livello - afferma il presidente del Marassi Judo Rosario Valastro - il nostro impegno, in fase organizzativa, è estremamente gravoso ma ripagato dalla stima delle delegazioni italiani e stranieri. Un impegno sostenuto grazie al supporto di tante famiglie che dedicano il loro prezioso tempo durante gli allestimenti, i montaggi dei tatami e nei giorni delle gare”.

Il programma

Venerdì 17 maggio sarà la giornata dedicata all’accreditamento di società e rappresentative e al peso degli atleti. Sabato 18 e domenica 19 maggio i confronti sui sei tatami allestiti Marassi Judo, con direzione a cura dei 40 ufficiali di gara (15 internazionali) selezionati dalla FIJLKAM, inizieranno alle 9 per poi concludersi alle 20.30. Nato nel 1988 grazie allo sforzo e alla passione di un gruppo di amici amanti del judo, il Torneo Internazionale Città di Colombo diretto da Rosario Valastro è una tappa importante nella vita di campioni straordinari, tra i quali spicca Pino Maddaloni, vincitore all’Olimpiade di Sidney 2000. La Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali segue da anni con interesse gli atleti che sono saliti sul podio genovese e molti dei vincitori sono stati successivamente convocati presso il Centro Olimpico di Ostia dove vengono forgiati i migliori judoka che rappresentano l’Italia a livello internazionale.