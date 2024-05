“Giochi senza Barriere”: giovedì e venerdì nel segno dell’inclusione a Genova?

“Giochi senza Barriere”, la manifestazione organizzata da ASD Dinamic Gym che giovedì 9 e venerdì 10 maggio, in un luogo carico di significato come la Radura della Memoria di via Porro, a Certosa, farà partecipare ragazze e ragazzi fragili e con disabilità a tantissime attività mirate alla loro inclusione sportiva e sociale.

E’ prevista la partecipazione diversi istituti scolastici genovesi, associazioni e cooperative per l’evento sostenuto dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova ed è inserito all’interno del programma Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

“La manifestazione si svolgerà su due giorni contro il singolo giorno dell’anno scorso: un modo per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di bambini, ragazzi, famiglie e gruppi organizzati, che avranno la straordinaria opportunità di poter vivere una bellissima esperienza nel segno dell’inclusione sportiva, educativa e sociale – dichiara l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – Un plauso a Debora Sorriva, a Giorgia Campora e a tutto lo staff di Dinamic Gym che con grande entusiasmo e passione continuano a promuovere e diffondere la cultura e la pratica sportiva per tutti”.

“Inserire, integrare e includere i ragazzi con disabilità è la missione di questa splendida iniziativa che ancora una volta mette a sistema associazioni, cooperative e volontari del territorio della Valpolcevera, per regalare due giornate indimenticabili a tutte le famiglie, stimolando la creazione di percorsi di vita autonoma per tanti giovani disabili – spiega l’assessore comunale alle Politiche sociali Lorenza Rosso – Il valore aggiunto di Giochi senza Barriere è proprio quello di favorire la socializzazione tra tutti i bambini, in un reciproco e proficuo interscambio di stimoli e valori positivi che esaltano la bellezza dello stare insieme promuovendo una maggiore conoscenza di sé e dell’altro. Complimenti agli organizzatori per il loro encomiabile impegno nell’abbattere tutte le barriere, fisiche e culturali, finalizzato a combattere e vincere ogni tipo di discriminazione”.

«Lo sport è trasversale: non ha a che fare solo con i risultati, ma anche con altri aspetti che valgono come una coppa o una medaglia – sottolinea l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – Lo sport è anche compagno di viaggio nel riscatto sociale e nell’autodeterminazione, può regalare certezze e sicurezze che poi si trasferiscono nella vita di tutti i giorni. Ecco perché sosteniamo Giochi senza Barriere e tutte le iniziative che mirano all’attività sportiva dedicata alle persone con disabilità. Anche questa volta Dinamic Gym ha saputo creare un evento che sarà una vera e propria vetrina del settore coinvolgendo società sportive, associazioni e volontari, tutti esempi di quella sensibilità che vorremmo che fosse sempre più presente».

«La sintesi perfetta della mission di Dinamic Gym è il nostro motto "Insieme si può" e proprio da questo slogan si sviluppa l'evento Giochi senza Barriere – racconta la responsabile di ASD Dinamic Gym Debora Sorriva – Saranno due giornate di sport, di divertimento e di consapevolezza, per promuovere la condivisione di esperienze e l'inclusione di ragazze e ragazzi con disabilità nei contesti sportivi: occasioni come queste, oltre all’importante significato aggregativo, hanno anche la funzione di avvicinare chi non

conosce la disabilità a questo mondo, perché la consapevolezza possa aiutarci ad abbattere le barriere».