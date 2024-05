Genova 2024, Coaching a Palazzo Tursi con Bocciardo, Marchi e Tozzi

Siamo nella settimana Internazionale del Coaching (ICW) 2024! Fin dal 1999, anno del suo esordio, ICW unisce persone e organizzazioni in una missione comune: scoprire e valorizzare il potenziale presente in ciascuno di noi. Il tema del 2024 è “Innovate. Elevate. Celebrate!” , grazie al quale ci impegneremo a valorizzare il potenziale e a migliorare le performance attraverso il Coaching, oltre a celebrare l’impatto positivo e trasformativo che questo approccio ha su individui e organizzazioni in tutto il mondo.

Genova 2024, il Coaching sbarca a Palazzo Tursi

Mercoledì prossimo (15 maggio), a Palazzo Tursi, anche la Capitale Europea dello Sport sarà protagonista in questo speciale campo. Nicoletta Tozzi, azzurra e Sport Coach PCC ICF, incontra i protagonisti dello sport: Francesco Bocciardo, Campione Mondiale di Nuoto Paralimpico (oro a Rio 2016 e a Tokyo 2020), e Federico Marchi, arbitro di Calcio e osservatore di serie A. L'evento offre ad atleti, allenatori, sportivi e appassionati un'opportunità unica di conoscere il mondo dell'International Coaching Federation (ICF), approfondendo il ruolo cruciale del coaching nello sviluppo delle capacità sportive e personali. Durante l'incontro, verranno condivise tecniche avanzate di allenamento mentale, come visualizzazioni e gestione dei pensieri negativi, fondamentali per massimizzare le prestazioni in competizione. Sotto la guida esperta di Tozzi, gli atleti potranno apprendere strategie efficaci per affrontare le sfide mentali che accompagnano ogni prova sportiva. L'attenzione sarà inoltre rivolta ai benefici del mental training e del coaching per preparare gli atleti a entrare in campo con la giusta mentalità, pronti ad affrontare qualsiasi sfida con determinazione e fiducia.