Alla Festa dello Sport una camera immersiva firmata ETT

E’ alle porte la Festa dello Sport , in programma da venerdì 24 a domenica 26 maggio al Porto Antico di Genova. Tra le novità del 2024 anche uno speciale “cubo” per immergersi in 25 anni di grandi momenti di Sport ligure. La Camera Immersiva di Stelle nello Sport , realizzata da ETT , permetterà di ripercorrere 2 5 anni di imprese compiute dagli sportivi liguri .

Nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, Stelle nello Sport incrementa impegno ed eventi per promuovere la “cultura sportiva” sul territorio, con particolare attenzione dei giovani. Più di 200 studenti visiteranno la Camera Immersiva nella mattinata del 24 maggio e l’affluenza sarà davvero straordinaria in tutte e tre le giornate della Festa dello Sport.

Ecco i protagonisti. Dal “mitico” Italia-Nuova Zelanda del 2000 al Ferraris alla vittoria della Coppa Davis con il ligure Arnaldi nel 2023. Il percorso emozionale si sviluppa attraverso le gesta di Alessandro Petacchi, Alex Liddi, Pietro e Gianfranco Sibello, Silvia Salis, Paola Fraschini, il Settebello, Bianca Del Carretto, Vittorio Podestà, Francesco Bocciardo, Martina Mongiardino, Niccolò Canepa, Asia e Alice D’Amato, il Derby della Lanterna, Luminosa Bogliolo, la Pro Scogli Chiavari, Fabio Fognini, il Galeone di Genova, Pietro Sibello, Viviana Bottaro, Lorenzo Sommariva, Alberto Razzetti, Chiara Rebagliati, Pierre Bruno, Michela Braga, Linda Cerruti e la Nazionale di Nuoto Artistico, Francesca Clapcich e Paolo Porro (info su www.stellenellosport.com/progetto/25yimmersivebox).

Sugli schermi si alternano le immagini dei momenti più significativi che comprendono tutti gli sport, sia a livello individuale che di gruppo. Team e atleti, ripresi in azione, continuano a coinvolgere gli spettatori che possono ora non solo rivedere le fasi più adrenaliniche delle competizioni, ma immergersi nell’atmosfera di gara e, in qualche modo, farne parte.

Una installazione spettacolare ed emozionante con 30 atleti o squadre protagonisti dei video immersivi. Quasi 9 minuti di riprese montate e adattate per la proiezione immersiva nei 40 metri quadrati di proiezione.

A realizzare tecnicamente la camera immersiva, è ETT, azienda genovese di Gruppo SCAI che progetta e produce a livello internazionale allestimenti multimediali per cultura, turismo ed eventi, si è occupata della progettazione dell’allestimento, dello sviluppo, fornitura e posa in opera degli hardware e di tutta la produzione dei contenuti audiovisivi per il cubo immersivo 25Y IMMERSIVE BOX ideato per festeggiare i 25 anni di Stelle nello Sport, progetto che promuove eventi e attività per valorizzare tutti gli sport e diffondere la cultura e i valori sportivi in Liguria. Dopo la grande anteprima del 4 aprile scorso, alla presenza del numero uno del Coni Giovanni Malagò, a Palazzo Ducale, la camera immersiva farà tappa alla Festa dello Sport dal 24 al 26 maggio 2024 ai Magazzini del Cotone, nel Modulo 7 degli spazi espositivi. In questa occasione, sarà proposto ai visitatori un breve questionario sulla percezione del grado di accessibilità e inclusività dei servizi nello spazio urbano che frequentano. Tutti potranno rispondere in maniera anonima tramite la veloce scansione di un QR Code. In questo modo, ETT si mette in ascolto dei cittadini e raccoglie spunti aggiornati per sviluppare nuove soluzioni smart a servizio del cittadino, in un contesto in continua evoluzione.