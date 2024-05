Genova casa della Scherma italiana ed europea

Le dichiarazioni dell'assessore Bianchi

“Nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, i Tricolori di Scherma rappresentano una grande opportunità di valorizzazione per la nostra città sotto diversi aspetti. Da quello agonistico, con lo sguardo proiettato già verso gli Europei dell’anno prossimo, a quello turistico con tantissime famiglie ed appassionati che potranno entrare in contatto con i nostri luoghi iconici, i nostri palazzi e, più in generale con tutte le bellezze e le eccellenze del nostro territorio – sono parole di Alessandra Bianchi, assessore comunale allo Sport - La Scherma genovese e ligure, in questi anni, ha dato grande prova di coesione e di comune concentrazione all’indirizzo di obiettivi ambizioni sul fronte organizzativo. Oltre all’impegno dei dirigenti, mi piace rimarcare il valore espresso da maestri ed atleti della nostra città, alcuni dei quali entrati stabilmente nella formazione Nazionale. A loro in particolare faccio un grande in bocca a lupo per questi Campionati che vivranno da padroni di casa”. ??“La scherma è sempre più di casa in Liguria. Un anno fa c’erano stati gli Assoluti, ora i campionati italiani Cadetti e Giovani e il prossimo anno gli Europei Assoluti. Significa che la collaborazione sta funzionando nel migliore dei modi grazie all’impegno di tutti e alla vitalità della Federscherma nazionale e regionale – spiega Simona Ferro, assessore regionale allo Sport - Vivremo un grande evento sul piano agonistico con in gara ragazzi promettenti che ultimamente hanno raccolto molti risultati nelle competizioni internazionali giovanili. Inoltre i campionati italiani Cadetti e Giovani porteranno a Genova ed in Liguria non solo tanti atleti, ma anche tecnici, dirigenti e accompagnatori. Sarà un modo per promuovere ancora una volta il nostro territorio. Infine i campionati italiani Cadetti e Giovani saranno un ottimo volano per promuovere nei confronti dei più giovani uno sport così affascinante come la scherma”.

Le parole di Azzi e Falcini

“I Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2024 inaugurano un anno speciale per Genova e per la scherma, che porterà agli Europei Assoluti del 2025 – afferma Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana Scherma - Un percorso partito da lontano, con la City Partnership tra Genova e la FIS che ha sancito un legame indissolubile declinato tra la straordinaria tradizione schermistica di questo territorio. Vedremo in pedana i migliori Under 17 e Under 20 d’Italia, tra i quali tutti i protagonisti della straordinaria stagione giovanile della scherma azzurra, capace di vincere 18 medaglie agli Europei di Napoli e altre 13 al Mondiale di Riyadh. Nessun altro Paese è riuscito a conseguire questi risultati a livello internazionale”. ??“I Tricolori 2024, così come gli Europei 2025, saranno una vetrina importante per la Scherma a Genova, nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport, e in Liguria, quando nel 2025 sarà Regione Europea dello Sport – spiega Giuseppe Costa, presidente del Comitato Organizzatore Locale – Confidiamo possano avvicinare sempre più giovani a questa affascinante disciplina, la più medagliata di sempre per la nostra Italia alle OIlimpiadi, ma allo stesso tempo saranno un volano per conoscere le eccellenze paesaggistiche e culturali della nostra città alle centinaia di famiglie che raggiungeranno il Padiglione Jean Nouvel per seguire le competizioni. A nome mio e del COL, un ringraziamento a tutte le istituzioni, ai circoli schermistici, ai partner e alle scuole per questo splendido gioco di squadra”. ??“L’impegno di tutte le componenti del Comitato Organizzatori, di dirigenti, tecnici e atleti dei nostri circoli è stato, ancora una volta, al servizio di un grande obiettivo comune - sorride Giovanni Falcini, presidente Federscherma Liguria e coordinatore del COL – I Tricolori, sotto ogni punto di vista, saranno un banco di prova verso gli Europei dell’anno prossimo: li vivremo da un lato con la massima attenzione per ogni singolo aspetto organizzativo, per garantire la miglior ospitalità a chi raggiungerà Genova da ogni parte d’Italia, senza dimenticare di fare il tifo per i nostri atleti in pedana con la speranza che il Jean Nouvel sia teatro della realizzazione delle loro aspettative”.

Il programma

Il programma prevede venerdì le competizioni Cadetti di fioretto maschile (finali ore 15:10), spada maschile (finali ore 15:30), fioretto femminile (finali ore 19:05) e spada femminile (finale ore 19:25). Sabato in gara i Giovani, con il fioretto maschile (finali ore 15:10) e il fioretto femminile (finali ore 19:20), insieme ai Cadetti, con la sciabola maschile (finali ore 15:30) e femminile (finali ore 15:50). Domenica si chiude con le ultime quattro gare Giovani: sciabola maschile (finali ore 13:30), spada maschile (finali ore 15:25), sciabola femminile (finali ore 16:50) e spada femminile (finali ore 18:45).



Alle 11:30 di sabato 25 maggio, si svolgerà il convegno “La Scherma sulla pedana dell’etica”, workshop promosso dal Comitato Etico della Federscherma. Relatori saranno il presidente federale Paolo Azzi Scherma (“L’impegno della FIS nella diffusione dei Valori”), il presidente del Comitato Etico Enrico Demarchi (“Il ruolo di un organismo che tutela l’Etica nello sport”) e l’avvocato Stella Frascà (“L’importanza del Codice Etico dal punto di vista giuridico”).



Forte il legame con il mondo della Scuola. Gli studenti dell’Istituto Firpo Buonarroti e del Liceo King affiancheranno il Comitato Organizzatore accogliendo le delegazioni al Jean Nouvel, fornendo informazioni logistiche e turistiche (per le famiglie dei partecipanti) e vivendo l’evento a bordo delle pedane delle competizioni. Il processo di selezione della mascotte degli Europei avviene attraverso un concorso con protagonisti gli studenti del Liceo Artistico Statale Barabino-Klee, con sette creatività votate sui social dal pubblico e le tre finaliste (Lanterna, Polpo, Acciuga) valutate dalla giuria di qualità. A prevalere, con 61 punti, la Lanterna. “La scelta dell'organizzazione di attivare un concorso per la realizzazione della mascotte degli Europei di Scherma 2025 – aperto ad alcune classi del Liceo Artistico Statale Klee Barabino - ha dato buoni risultati e la selezione di tre bozzetti finalisti non è stata semplice – afferma Diego Santamaria, presidente della giuria di qualità - Sono dell'idea che iniziative di questo genere, che mettono in dialogo diretto il mondo della scuola con occasioni reali di confronto, di dialogo e di lavoro con chi organizza eventi e con lo splendido mondo dello sport, andrebbero incentivate. Un'opportunità per gli studenti di fare esperienza e diventare protagonisti”.

Lo Stato Maggiore della Difesa, con Marina Militare e Carabinieri, insieme ad AMT, Iveco e Toyota, sono al fianco del Comitato Organizzatore per i trasporti delle delegazioni dagli hotel al padiglione Jean Nouvel.