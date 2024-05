A Genova un motoraduno a sostegno dell'ospedale Gaslini

Il rombo di motori, dopo i tanti eventi già calendarizzati nei primi 4 mesi, continua a sentirsi forte nella Capitale Europea dello Sport. Motociclismo e solidarietà nell'atteso Motoraduno Giulio Enante , a cura dalla S.M.S. Polizia Municipale Genova e l'A.S.D. Polizia Locale Genova in programma nella giornata di sabato 25 maggio.

Il Motoraduno Giulio Enante ha anche un cuore generoso. Tutti i proventi, al netto delle spese, saranno devoluti interamente a favore di "Gaslininsieme", la fondazione dell'Ospedale Giannina Gaslini di Genova, dimostrando che la passione per le moto può andare di pari passo con l'impegno sociale.

L'avventura inizia al mattino con la partenza da Genova - Struppa, dove i partecipanti potranno registrarsi e ritirare i loro accrediti a partire dalle ore 08:30. Puntuale alle 09:30 si darà il via al percorso che attraverserà le suggestive alture dell'entroterra, dirigendosi verso Marsaglia e dal lì fino al suggestivo monte Penna, dove è previsto un pit stop per il pranzo presso il rifugio locale.

Un momento di convivialità e relax immersi nella natura, anche se il pranzo non è incluso nell'iscrizione al raduno, permettendo così di aumentare l'ammontare delle donazioni destinate alla fondazione benefica. Dopo il meritato ristoro, il gruppo riprenderà la strada verso Genova, affrontando le sfide del passo della Scoglina e della Valfontanabuona prima di rientrare in città, dove l'atmosfera festosa e la solidarietà continueranno a far brillare gli occhi di tutti i partecipanti.