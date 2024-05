Rimont Progetti Genova incontra la Nazionale Polizie d’Italia

“Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” nel segno della Pallavolo. Lunedì 27 maggio, alle 19.30, il Pala Maragliano ospita il “Memorial Curt & Sally” dedicato al ricordo degli agenti di Polizia Locale di Genova Ivano Curtarelli e Gianfranco Salati, prematuramente scomparsi alcuni anni fa. La nazionale femminile “Polizie d’Italia” affronterà la Rimont Progetti Genova e sarà una tappa di avvicinamento agli Europei dell’Union Sportive des Polices d’Europe in programma dall’8 al 15 settembre 2024 a Saarbrucken in Germania. Allenata da Simona Rinieri – oro mondiale nel 2002 con la Nazionale di cui è stata capitana e dove vanta 390 presenze – la squadra azzurra competerà per il titolo europeo insieme a Germania, Belgio, Finlandia, Grecia, Olanda, Repubblica Ceca e Norvegia. La rosa della Nazionale della Polizia è composta da giocatrici che militano o hanno militato nei campionati dalla serie C alla serie B1; giocatrici che per amore di questo sport sacrificano le loro ferie per presentarsi ai raduni e ai campionati; tale paletto fa si che molte atlete non prendano parte al progetto. La Rimont Progetti Genova, con il suo presidente Carlo Mangiapane, collabora all’evento e nell’occasione ringrazierà e saluterà il pubblico che l’ha accompagnata e sostenuta in questa stagione agonistica.