Festa dello Sport: una ventesima edizione all’insegna dei valori

“Festa dello Sport – afferma il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando – è un evento emblematico del valore dello sport nella nostra città. Genova e la Regione Liguria, protagoniste a livello europeo in due anni consecutivi, sono il riconoscimento delle capacità organizzative, delle tradizioni sportive e dei risultati delle nostre società sportive e dell’unicità dei luoghi e delle strutture a disposizione per ospitare eventi capaci di richiamare un vasto pubblico. Facendo riferimento solo alle aree gestite da Porto Antico di Genova, in questo mese di maggio si concentrano la 39^ edizione del Torneo Ravano, appena concluso nel padiglione Jean Nouve,l e per il quale non ringrazieremo mai abbastanza la famiglia Mantovani, e in questo prossimo lungo finesettimana la Festa dello Sport nello scenario del Porto Antico e i campionati italiani giovani e cadetti di scherma sempre nel padiglione Jean Nouvel. Il nostro impegno è una costante nel tempo, perchè sport è partecipazione, inclusione e condivisione. A qualsiasi livello si pratichi”.

“Dopo aver festeggiato i 25 anni di Stelle nello Sport, nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport –dichiara Alessandra Bianchi, assessore allo sport e turismo del Comune di Genova – celebriamo un altro traguardo prestigioso: i 20 anni della Festa dello Sport. Il Porto Antico è pronto a trasformarsi nella più grande e affascinante palestra a cielo aperto d’Italia grazie a una speciale manifestazione entrata stabilmente nel cuore dei genovesi. Dalla Festa dello Sport sono iniziate tante storie di campioni ma soprattutto moltissimi bambini e ragazzi hanno potuto approcciare e conoscere centinaia di attività sportive. La promozione della cultura sportiva, il coinvolgimento dei giovani e delle scuole, con una innovativa e partecipatissima Olimpiade, sono da sempre al centro della Festa dello Sport ma anche al centro del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport. Sarà una Festa all’insegna della condivisione, dell’entusiasmo e dell’inclusione, con anche Lupo di Mare, mascotte di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, pronto ad incontrare Tina e Milo i “colleghi” delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026”.

“La Festa dello Sport – sottolinea Simona Ferro, assessore allo sport di Regione Liguria – da esattamente vent’anni rappresenta un’occasione unica per migliaia di giovani liguri, che grazie alla presenza di società e federazioni possono conoscere nuove discipline e imparare i valori dello sport. L’evento promosso da Porto Antico Spa e Stelle nello Sport cresce di anno in anno diventando sempre più inclusivo e attrattivo: nel 2024 la Festa è assoluta protagonista all’interno di Genova Capitale Europea dello Sport, ma posso già annunciare che anche nel 2025, anno in cui la Liguria sarà regione Europea dello Sport, questa manifestazione sarà uno dei fiori all’occhiello del nostro palinsesto”.

“Vent’anni dopo – aggiunge Luisella Tealdi, responsabile eventi di Porto Antico di Genova Spa – il segreto della Festa dello Sport non è più un segreto per nessuno: è la passione, che muove tutti noi a organizzare questo evento sempre più grande, sempre più affollato e soprattutto sempre più amato. Vent’anni dopo, la passione è ancora viva e gli obiettivi sono quelli dell’inizio: diffondere la cultura dello sport, condividere emozioni, superare le differenze per stare insieme”.

“La Festa dello Sport è un momento magico – Michele Corti, presidente Stelle nello sport – in cui l’intero mondo sportivo genovese e ligure si ritrova per promuovere lo sport ei suoi valori. Per Stelle nello Sport è il coronamento di un lavoro quotidiano lungo l’intera stagione sportiva. Celebriamo le “stelle” al Galà ma anche i vincitori dei numerosi progetti, dal concorso scolastico al premio fotografico. Con i Campioni portiamo nelle scuole la cultura sportiva e siamo orgogliosi di regalare a oltre 2000 ragazzi una vera e propria Olimpiade in un villaggio sportivo unico come quello del Porto Antico. Dopo l’evento per i nostri 25 anni a Palazzo Ducale con la presenza di Giovanni Malagò e il lancio del Docufilm sul nostro percorso, sarà emozionante festeggiare i 25 anni di Stelle nello Sport con un grande show sul palco della Festa. E per migliaia di giovani sarà emozionante poter incontrare le grandi “stelle sportive” che anche quest’anno scenderanno in campo nel segno di Genova Capitale Europea dello Sport”.