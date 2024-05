Festa dello Sport: su il sipario sulla ventesima edizione

In occasione di Genova Capitale Europea dello Sport la manifestazione organizzata da Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport compie 20 anni e si presenta con ben 132 differenti attività, tutte come sempre completamente gratuite e assistite da istruttori e insegnanti, distribuite in una superficie complessiva di oltre 140.000 metri quadrati.

La Festa dello Sport può contare sui patrocini di Regione Liguria, Comune di Genova, Sport e Salute, Coni, Cip e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, oltre alla storica collaborazione di Uisp e Consorzio Sociale Agorà. Fondamentale come sempre la sinergia con oltre 200 tra Associazioni ed Enti sportivi, con la presenza di tecnici e istruttori qualificati e tante “stelle sportive” pronte a incontrare e giocare con i giovani.

Nuovo format per l’Olimpiade delle Scuole che, sotto l’egida dell’Ufficio scolastico regionale, permetterà a 2.000 studenti di oltre 100 classi, in arrivo da tutta la Liguria, di cimentarsi nelle più svariate discipline sportive nella mattinata di venerdì prossimo, giornata in cui si terranno anche la Festa per i 15 anni dei Rookies (ore 18) e il Galà della Danza UISP alle 20:30.

Due le anteprime che “amplieranno” le tradizionali giornate della Festa dello Sport. Giovedì 23 Maggio a “scaldare” l’entusiasmo dei più piccoli sarà la Baby Maratona (inizio corsa ore 9,30) e, in serata, alle 20,30, il Galà delle Stelle nello Sport che compie 25 anni e celebra i migliori sportivi liguri a livello internazionale nel magnifico scenario dei Magazzini del Cotone.

Le Olimpiadi, a Calata Gadda, saranno al centro anche de “Le Village Paris/Genova 2024”, realizzato da Alliance Française de Gênes e Ambasciata di Francia in Italia per celebrare Les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Giochi, gare e anche quiz: tutto ispirato ai giochi olimpici che si volgeranno quest’anno a Parigi.

Alla Festa, sempre venerdì alle 11:45, ci sarà anche la “mascotte” delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in una sorta di gemellaggio con Lupo di Mare, mascotte ufficiale di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Sabato e domenica dalle 10 alle 19, migliaia di sportivi di tutte le età potranno mettersi alla prova nelle discipline più tradizionali e in tutte quelle più originali e innovative.

Tante le attività previste sul campo di calcio allestito dalla Lnd Liguria in piazza Caricamento, mentre l’area della Federtennis si amplia al Mandraccio con tennis e padel su due campi. Prove di velocità nell’area della Federazione Atletica leggera, ma anche il ritorno di ciclismo e golf, la novità del “Blood Bowl” con il Tilean Team Cup 2024, il football americano e il ritorno alla grande dell’arrampicata con ben due pareti a disposizione dei più coraggiosi. Al fianco dei Gruppi Militari da sempre presenti con le loro attività (Esercito con l’arrampicata, Polizia di Stato con la carrucola, Carabinieri con arti marziali e Guardia di Finanza con remoergometri) ci sarà l’Aeronautica Militare con un vero simulatore di volo che farà provare ai ragazzi emozioni straordinarie.