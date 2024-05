Tiro a Segno: a Genova le stelle dell’ex ordinanza corte

Nel week end, all’interno del palinsesto “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, è andata in scena la sesta tappa del Campionato Nazionale Ex Ordinanza corte. Due giornate intense con campioni che puntano ad accedere alla finale tricolore.

La manifestazione, ospitata dal Tiro a Segno Nazionale di Genova, ha registrato la presenza di tiratori in arrivo soprattutto dal Nord Italia. Il genovese Roberto Valle ha conquistato l’oro specialità Ex Ordinanza italiana, tutta nuova per lui, con una prestazione di tutto rispetto che lo proietta in alto ed in corsa per la qualificazione alla finale anche in questa disciplina. Formidabili i tiratori della sezione di Chieri nella divisione Pistola che piazzano ben tre atleti ai primi posti.

Roberto Valle, nella pistola, ha sfiorato il podio, così come i compagni Ettore Costa e Alberto Zeppa. Bene anche il settore femminile con Alessia Sciutto e Tamara Leonardi.

Il Presidente del Tiro a Segno Renato Masieri e il vice Marco Polvani hanno espresso la loro soddisfazione per la riuscita di questo evento che proietta sempre di più in alto il Tiro a Segno di Genova e che diventa ulteriore motivo di richiesta alle Istituzioni di una nuova sede degna del glorioso passato e sicuramente foriera di future soddisfazioni dai campi di gara.