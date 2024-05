Il 2 giugno la grande festa del minivolley in ricordo di Eleonora Cartasso

“Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” anche nel segno dei Tornei di Minivolley . Appuntamento domenica prossima in Piazza Martinez, con organizzazione a cura dell’ US Acli Santa Sabina e patrocinio del Municipio Bassa Val Bisagno . Numeri importanti di atlete in arrivo da tutta la provincia di Genova. Trecentoventi ragazze, 150 gare, 13 società del Comitato FIPAV Liguria-Centro e 40 volontari. Tutti uniti dal ricordo di di Eleonora Cartasso , figura di spicco nell'ambito sportivo genovese, atleta, allenatrice e dirigente dell'U.S.Acli Santa Sabina, tragicamente scomparsa a soli 23 anni a causa di una malattia incurabile. Eleonora, con il suo esempio di coraggio e determinazione, ha lasciato un'impronta indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Il motto di Eleonora

Il motto che Eleonora ha scelto di seguire durante il suo periodo di malattia, tratto dalla sua canzone preferita, "Sorridere sempre, ostinatamente", è diventato il leitmotiv della manifestazione.

“Il Memorial Cartasso non è solo una competizione, ma un’opportunità per crescere, imparare e fare nuove amicizie – racconta la campionessa Consuelo Mangifesta - Ogni partita, ogni punto e ogni sacrificio sono passi importanti nel vostro percorso sportivo e personale. Vi incoraggio a giocare con il cuore, a rispettare i vostri avversari e a divertirvi”.

“Tengo molto al torneo in ricordo di Eleonora che ho avuto il piacere l’onore di conoscere. Sono molto felice di ricordarla attraverso questo torneo. Un saluto a tutti i ragazzi che partecipano e mi raccomando date il massimo nella vita così come nello sport! Un grazie a Santa Sabina per questa opportunità" – è il messaggio inviato da Paolo Porro, uno dei giocatori emergenti del massimo campionato di A1 con Milano.

Alessia Cappai ospite d'onore

Al 9° Memorial Cartasso ospite d’onore sarà Alessia Cappai, attualmente in forza al College universitario del Georgia State Volleyball, atleta cresciuta nel vivaio S.Sabina fino alla serie C femminile. Giocherà e scatterà foto con i giovani partecipanti alla manifestazione e sarà premiata come atleta italiano più forte del circuito universitario della pallavolo USA.