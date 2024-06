Al Porto Antico il torneo Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit

Le dichiarazioni di Bianchi e Bertea

“Con la tappa dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, pronta a un debutto assoluto nella nostra città, celebriamo una nuova “prima volta” per Genova nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport - dice l’assessore allo Sport e agli Impianti turistici del Comune di Genova Alessandra Bianchi- . Il Porto Antico è la cornice ideale per le sfide dei campioni che si affiancheranno a quelle dei più giovani, a caccia del titolo regionale. Saranno due giornate dall’alto tasso agonistico in campo, con in palio punti importanti per le finali nazionali, e dall’atmosfera di grande festa sugli spalti sempre nel segno del rispetto, della lealtà e dell’integrità. Valori fondamentali promossi dalla Federazione Italiana Pallacanestro in piena sintonia con gli obiettivi della nostra Amministrazione nell'ambito di un 2024 ricco di significati e importante per la palla a spicchi. A novembre, grazie alla collaborazione con la FIP, farà tappa a Genova la sfida di Women’s EuroBasket 2025 Qualifiers tra Italia e Repubblica Ceca”.

“L'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, giunto alla quarta edizione, sta crescendo anno dopo anno e con il supporto di Master Group Sport stiamo portando il Tour in città e piazze iconiche in tutta Italia – afferma Maurizio Bertea, segretario generale Federazione Italiana Pallacanestro - . Giocare qui a Genova, in una location affascinante come il Porto Antico, è motivo di soddisfazione e occasione di visibilità e ringrazio l’amministrazione Comunale per averci dato questa opportunità. Il Torneo 3x3 Porto Antico sarà il primo dei due appuntamenti che la Federazione Italiana Pallacanestro organizzerà nel capoluogo ligure in questo 2024 che vede Genova Capitale Europea dello Sport. Il 7 novembre con la Nazionale Femminile giocheremo contro la Repubblica Ceca una delle gare di Qualificazione all’EuroBasket Women 2025, torneo che farà tappa proprio in Italia, a Bologna, con uno dei quattro gironi. Siamo sicuri che entrambe le manifestazioni saranno un successo”.

Le parole di Santa Maria e Trucco

“Siamo molto contenti di presentare oggi la nuova tappa Top del circuito in una location storica come quella di Porto Antico – prosegue Antonio Santa Maria, direttore generale Master Group Sport -. Quest’anno il circuito, giunto alla sua quarta edizione, ha raggiunto numeri straordinari: 130 tornei in 19 regioni d’Italia. Un ringraziamento particolare al Comune di Genova per ospitarci qui per questo appuntamento imperdibile che rientra nel cartellone degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024”.

“Vestire la maglia della Nazionale è il sogno di ogni giocatrice – conclude Valeria Trucco, giocatrice Geas Sesto San Giovanni - , perché hai l’onore di rappresentare il tuo Paese e di portare il nome dell’Italia in Europa e nel Mondo. Ho avuto la fortuna di indossare la maglia Azzurra già diverse volte, sia per le Nazionali 5 contro 5, Senior e Giovanili, sia per la Nazionali 3x3: due discipline diverse dello stesso sport, con ritmi e modo di giocare completamenti diversi. A differenza di tanti giocatori e giocatrici, che hanno iniziato ad avvicinarsi al basket nei playground, la mia passione per il campetto è nata pochi anni fa. Il clima e l’energia che si respirano sono qualcosa di unico, hai una sensazione di libertà che non hai nel basket indoor. Forse è proprio per questo che ora non riesco a rinunciarci”.

Come nell’edizione 2023, anche quest’anno il title Sponsor dell'evento sarà Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità che sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2024.