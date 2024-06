A Genova, per la sesta edizione di Spazzapnea presso la sede dell’Unione Sportivi Subacquei “Dario Gonzatti”, anche Umberto Pelizzari partecipa attivamente alla gara di raccolta di rifiuti e sarà presente nella sede di Genova insieme alla campionessa di sci Laura Pirovano. Occasione importante per incontrare lo storico primatista di apnea, parlare di sport e ambiente nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport.