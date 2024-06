“Sport per Tutti”: bilancio eccezionale per Lido di Genova e ANFFAS Liguria

“Sport per Tutti” va in archivio con la grande soddisfazione degli organizzatori. Il maltempo non rovina giornate di sport e inclusione organizzate da Lido di Genova e Gruppo Sportivo Anffas Liguria nell’ambito del programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Per una settimana tutti, ma proprio tutti, ragazzi di ogni abilità si sono divertiti, si sono confrontati e hanno partecipato alle attività di nuoto, staffette, giochi in acqua, pallanuoto, sup, surf, kayak e snorkeling senza guardare alle eventuali differenze. Ciascuno secondo le proprie abilità ma tutti col sorriso. Importante anche il convegno “Attività motorie e potenziamento cognitivo” con la partecipazione di molti tecnici.