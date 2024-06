Europei Assoluti di Scherma a Genova dal 14 al 19 giugno 2025

In Svizzera, il Comitato Organizzatore Locale "Genova 2025” è intervenuto per ricevere la bandiera confederale e per affrontare importanti riunioni tecniche con i rappresentanti della Confederazione Europea di Scherma, presieduta da Giorgio Scarso. Il cooordinatore Giovanni Falcini, Presidente Federscherma Liguria, è intervenuto insieme a Leonardo Patti, Alessandro Rizzi, Furio Ginori, Nicola Orecchia, Camillo Rosano e Federico Surano, con gli arbitri Alexis Bruno ed Emanuele La Rocca.

Venerdì si è tenuto il confronto con il COL di Basilea per verificare la distribuzione dei servizi e degli spazi utilizzati nella struttura polifunzionale St. Jacobhalle, casa degli Europei 2024. Alla Commissione internazionale e al Presidente Giorgio Scarso, il COL di "Genova 2025" ha presentato il progetto di allestimento degli spazi dedicati alla rassegna continentale all'interno del Waterfront di Levante dell’Architetto Renzo Piano. La relazione ha incontrato il favore di tutti i dirigenti della Confederazione. Riunioni operative anche venerdì, alla presenza dei responsabili del broadcasting per le riprese televisive, dei responsabili per l’accoglienza, dei media e servizi dedicati alla manifestazione: dall'accoglienza alla logistica, passando per i transfer per atleti, tecnici e delegati. Domenica i delegati Camillo Rosano e Nicola Orecchia hanno partecipato alla cerimonia di chiusura della manifestazione ricevendo dal COL di Basilea 2024 la bandiera della Confederazione Europea, come simbolo di rappresentanza per i futuri Europei di Scherma a Genova.

“Dopo i successi degli atleti italiani a Basilea, Genova si prepara a ospitare questa straordinaria manifestazione nel 2025, anno in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport - dice Simona Ferro, Assessore allo Sport della Regione Liguria - Gli Europei di Genova saranno sicuramente uno degli eventi di punta di un anno davvero speciale: la scherma infatti è un’eccellenza del movimento sportivo nazionale e i nostri grandi campioni l’hanno dimostrato per l’ennesima volta. La Liguria si farà trovare pronta, con la speranza che tanti giovani del territorio si avvicinino a una delle discipline più prestigiose della nostra tradizione olimpica”.

"Con la consegna della bandiera della Confederazione Europea di Scherma, si è ufficialmente aperta la strada che porterà agli Europei Assoluti di Genova del 2025. A fare da palcoscenico, ai migliori atleti continentali che si ritroveranno a Genova dal 14 al 19 giugno 2025, sarà il Waterfront di Levante con il nuovo Palasport disegnato da Renzo Piano - afferma Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova - Dopo il grande successo dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani, la nostra città è pronta ad accogliere i protagonisti del primo grande evento schermistico del nuovo quadriennio olimpico offrendo loro, ai loro staff ed a tutti gli accompagnatori la possibilità di entrare in contatto con il suo patrimonio culturale, paesaggistico e gastronomico. Un appuntamento frutto del grande lavoro in sinergia con la Federazione nazionale del presidente Paolo Azzi e del Comitato Organizzatore Locale presieduto da Beppe Costa e coordinato dal presidente regionale Giovanni Falcini".

“E' partito il count down verso gli Europei 2025 e queste giornate vissute dai rappresentanti del COL a Basilea sono state molto importanti per verificare alcuni fondamentali aspetti organizzativi – dichiara Giuseppe Costa, presidente del Comitato Organizzatore – Dopo il successo dei Tricolori Giovani e Cadetti, sempre con il sostegno della Federazione Italiana Scherma, vogliamo proseguire lungo la strada intrapresa per offrire alle numerose delegazioni in arrivo a Genova un'esperienza emozionante anche e soprattutto sotto il profilo dell'ospitalità. Non vediamo poi l'ora di vedere all'opera una Nazionale, quella italiana, altamente qualificata come dimostrano gli straordinari successi ottenuti in Svizzera. Il pubblico genovese saprà senz'altro spingerla verso nuovi luminosi obiettivi".

"E' sempre una bella emozione ricevere la bandiera della Confederazione Europea, è così ufficialmente partito il viaggio verso gli Europei 2025. Con gli amici del COL di Genova, abbiamo vissuto giornate molte proficue a Basilea per programmare i lavori e limare i dettagli in vista dell'edizione del prossimo anno a cui teniamo moltissimo e che di sicuro confermerà la grande tradizione organizzativa della Scherma italiana" sono parole di Paolo Azzi, presidente della Federazione Italiana Scherma.