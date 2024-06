Nuotatori Genovesi oltre la superstizione: diciassettesimo titolo nei tuffi

GENOVA - Genova 2024 Capitale Europea dello Sport brilla anche per il valore dei suoi atleti Master. Una concreta dimostrazione arriva dalla Nuotatori Genovesi . Cecchini infallibili, quando si parla di tuffi e di podi nazionali. Un percorso straordinario, iniziato nel febbraio 2016 a Riccione e proseguito, gara dopo gara, sino a domenica scorsa. Allenamenti allo Stadio del Nuoto di Albaro , uno degli impianti più importanti della città, e diciassettesimo scudetto tricolore per una squadra, quella presieduta da Elisa Casanova (campionessa di pallanuoto già capitano del Setterosa), davvero molto affiatata.

Venticinque podi per i nuotatori genovesi

I master della Nuotatori Genovesi sono la prima squadra in Italia nei tuffi ancora a Riccione, anche dopo i Campionati Italiani Estivi di Tuffi Masters e Propaganda 2024. La Nuotatori Genovesi si è posizionata ancora in testa alla classifica di società con 313 punti. Sul podio anche la Canottieri Milano, seconda con 205 punti, e la squadra di casa, la Polisportiva Comunale Riccione, terza con 143 punti. Alle premiazioni finali era presente anche l’azzurra Elena Bertocchi: la 29enne milanese parteciperà alle prossime Olimpiadi di Parigi con l’Italtuffi. Al termine dei quattro giorni di gare sono 25 i podi per Nuotatori Genovesi, tra gare individuali e sincro: 13 titoli italiani, otto medaglie d’argento e quattro di bronzo.