Supercoppa hockey su prato: vincono Amsicora e Tevere Eur

Grande spettacolo nei due match dedicati alla Supercoppa italiana di hockey su prato, inserita nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. L’SG Amsicora iscrive per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro femminile. Un successo arrivato agli shoot out (6-3) al termine della sfida equilibratissima disputata all’Arnaldi contro un’ottima Lorenzoni (3-3). Nei 60’ regolamentari la sfida era terminata in pareggio, con le sarde inizialmente in vantaggio al 13’ con Marina Saboredo ma ribaltate dal micidiale uno-due di Pilar De Biase a segno al 25 su azione e al 26’ su rigore: 2-1 Lorenzoni. In un susseguirsi di emozioni che solo l’hockey sa dare, in un giro di lancette ancora un gol: quello del 2-2 di Amsicora targato Marina Khilko. Lorenzoni si portava ancora in avanti (3-2) con Sabrina Raimo, ma poso dopo Amsicora impattava di nuovo con Camilla Scarpa. Il 3-3 dei regolamentari portava agli inevitabili shoot out, dove il portiere azzurro Cecilia Pastor saliva in cattedra e aiutava le sarde a conquistare per la prima volta questo prestigioso trofeo: 3-0 con i gol di Grinbaum, Carosso e Khilko.