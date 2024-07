Silvia Tripi verso il Mondiale di Beach Sprint. “Un grande traguardo” VIDEO

Settembre sarà il mese dei Mondiali di coastal rowing e di beach sprint, disciplina olimpica a partire dal prossimo quadriennio di Los Angeles 2028. Tra i protagonisti, ci sarà anche Silvia Tripi. L’atleta genovese in forza all’Elpis Genova, infatti, avrà l’onore e la responsabilità di gareggiare “in casa” in un percorso collocato a poche centinaia di metri dalla sua sede sociale insieme a Federico Ceccarino (CC Napoli). La intervistiamo per conoscere i suoi obiettivi e la passione per questa disciplina remiera con un ruolo cardine in vista di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.