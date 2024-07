20° Trofeo Panarello: doppietta del Camogli nelle acque di Sturla

Il ventesimo Trofeo Panarello-Torneo del Mare realizza il suo primario obiettivo. Coinvolgere il pubblico, letteralmente “rapito” dagli appassionati match di pallanuoto giocati in mare. Juniores (eliminatorie giocate in mare a Camogli ed Arenzano) e Master hanno dato prova di grande qualità e temperamento nell’affrontare uno specchio acqueo in condizioni non semplici. Under 9 e Under 11 si sono sfidati all’interno della piscina sociale della Sportiva Sturla, realtà organizzatrice dell’evento inserito nel calendario di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.