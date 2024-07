Giro dell’Appennino: festa grande per lo svizzero Christen

Uae Emirates Cycling festeggia all’85°Giro dell'Appennino con tre corridori nei primi quattro posti. A vincere è lo svizzero Jan Christen, terzo e quarto Diego Ulissi e Filippo Baroncini. È Simone Velasco, in forza all'Astana, a inserirsi in questo gruppo d’eccellenza nell’ambito della corsa organizzata dall'US Pontedecimo e inserita nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Dopo la partenza da Arquata Scrivia, Stedman è il primo a transitare a Pasturana (9 km), Ronco Scrivia (45 km) e Carrosio (65 km), prima che a Pontedecimo lo sopravanzi Casalini (112 km). Scatto di Walter a Pedemonte (139 km), superato da Alves Oliveira a Campomorone. Christen, primo a Bolzaneto, non mollerà più la testa della corsa. Per l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi. "Grande successo per l’85esima edizione del Giro Dell'Appennino, inserito all’interno del palinsesto di Genova 2024 - Capitale Europea dello Sport, che incorona Jan Christen campione! Un’emozione vedere l’iconica volata su via XX settembre percorsa poco prima dai campioni del futuro ne “Il Chilometro dell’Appennino - Memorial Giulio Enante”. Complimenti all’US Pontedecimo, al presidente Costa e tutto il suo staff, per l’organizzazione e mirino già puntato sul 2025 con l’ambizioso progetto di dare il via anche alla corsa femminile".