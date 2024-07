Doppio bronzo per Giuseppe Fusto ai Mondiali di apnea indoor

Nell’endurance 8×50 Fusto, con il tempo di 3’ 36’’ e 11, realizza anche il nuovobdella specialità, preceduto soltanto dai russi Mikhail Drozdov, oro e autore del nuovo record mondiale CMAS della specialità con 3’ 25’’ e 10, e Denis Arshanov, argento con 3’ 32’’ e 43. Non finisce qui. Fusto, con il tempo di 1’ e 23’’, stabilisce anche il nuovo record italiano della specialità, rendendosi protagonista di un’ottima gara anche nell’endurance 4×50 m senior dietro ai russi Denis Arshanov, oro e autore del nuovo record mondiale CMAS con 1’ 19’’ e 54, e Mikhail Drozdov, argento con 1’ 19’’ e 99. “Sono felice per questi traguardi, li condivido con la mia realtà societaria – afferma Fusto – Siamo un bel gruppo, tutti motivati in direzione di obiettivi importanti. Questi bronzi sono il frutto di un anno di impegnativi allenamenti”.