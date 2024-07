Genova capitale mondiale del canottaggio costiero. Bucci e Abbagnale: “Grande orgoglio”

Il Mondiale di Coastal Rowing e Beach Sprint sarà una grande opportunità di valorizzazione per Genova sotto ogni punto di vista. Atleti, staff e famiglie in arrivo da tutto il mondo, a contatto con il cuore della città. Corso Italia, insieme alle sue eccellenze culturali, paesaggistiche e gastronomiche . Una Genova pronta ad aprirsi al mondo remiero, in fibrillazione a settembre per l’assegnazione dei titoli e delle medaglie iridate.

L'orgoglio del sindaco Bucci

«Siamo orgogliosi di presentare il World Rowing Coastal Championships & Beach Sprint Finals, un evento di portata mondiale nell'anno di Genova Capitale Europea dello Sport - dice il sindaco di Genova, Marco Bucci -. Il nostro mare e le nostre coste diventeranno un campo di gara incredibile in grado di ospitare sfide di altissimo livello. Genova è pronta ad accogliere atleti, tecnici, addetti ai lavori e appassionati offrendo loro un'esperienza straordinaria. Invito tutti i genovesi a partecipare a questo grande spettacolo». «Campioni di caratura internazionale, uno sport che diverrà ufficialmente disciplina olimpica nel 2028, un mondiale di sport olimpico che si disputa a Genova e un campo di regata, il mare di Corso Italia, che renderà le giornate di gara ancor più affascinanti - dichiara Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo e Grandi eventi -. Il World Rowing Coastal Championships & Beach Sprint Finals sarà un evento che farà da grande promozione anche in chiave turistica non solo per Genova ma per la Liguria tutta». «Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport siamo pronti a celebrare un evento destinato a restare nella storia sportiva della nostra città. Il Coastal Rowing e il Beach Sprint, discipline remiere con un fortissimo sviluppo, renderanno per la prima volta Genova teatro di un mondiale assoluto - afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova -. Un doppio appuntamento attesissimo con i riflettori del mondo puntati sulla nostra città: da qui, infatti, partirà il sogno olimpico di tantissimi atleti in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. A Genova, atleti, staff, delegazioni, appassionati e familiari potranno vivere giornate davvero speciali all’insegna dello sport ma anche della scoperta di tutte le bellezze che la Capitale Europea dello Sport può offrire».

Abbagnale: "Il mare di Genova una splendida cornice"

«Presentiamo i due weekend durante i quali il canottaggio mondiale avrà gli occhi puntati sulla splendida città di Genova e sul suo mare - afferma Giuseppe Abbagnale, presidente della Federazione Italiana Canottaggio -, del quale saranno disegnati i due campi di regata delle World Rowing Beach Sprint Finals e dei World Rowing Coastal Championships. Sarà il primo appuntamento con il canottaggio da mare che, nella disciplina del Beach Sprint, inizia il suo percorso che la porterà agli onori olimpici fra quattro anni a Los Angeles. Ringrazio gli amministratori per la loro lungimiranza nell’aver voluto tenere a battesimo un evento così importante per il panorama remiero internazionale. Le bellezze di Genova e del suo comprensorio potranno solo fare da splendida cornice a tutte le nazioni e ai loro atleti che giungeranno in questa meravigliosa città per contendersi una delle medaglie in palio in questi due eventi iridati». «Genova sarà presto la capitale mondiale del canottaggio - prosegue Jean-Christophe Rolland, presidente dei World Rowing - quando ospiterà il Campionato del Mondo di coastal rowing di settembre seguito dalle Beach Sprint Finals, nuova disciplina olimpica a Los Angeles 2028. Attendiamo con ansia questi due eventi e siamo entusiasti di venire a Genova, una città con una lunga storia, una grande cultura e uno stretto legame con il mare. A nome del World Rowing vorrei esprimere ringraziamenti e il mio incoraggiamento al Comitato Organizzatore e alla città di Genova». «Un nuovo evento di canottaggio mondiale fortemente sostenuto dalla Città di Genova e dal suo sindaco - afferma Marco Dodero, presidente del Comitato organizzatore dell’evento -. Una disciplina come il Beach Sprint, all’esordio alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e già disciplina olimpica a Genova a settembre, in un’area dedicata lungo le spiagge più frequentate di Genova. Una gara meravigliosa in una location spettacolare. Siamo pronti per la sfida».