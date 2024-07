“Caruggiadi” a settembre e ottobre. Lo sport nel centro storico di Genova

Un circuito dedicato alla valorizzazione del centro storico attraverso lo sport. Quattro appuntamenti dal 21 settembre al 13 ottobre, realizzati dal Comune di Genova , grazie al contributo di Fondazione Carige , con la collaborazione di Porto Antico e in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport .

“Caruggiadi” trasformerà a rotazione dodici spazi urbani dei Sestieri del Molo, Maddalena e Pré in campi da gioco a disposizione della cittadinanza. Il programma prevede lo svolgimento dell’evento nei mesi di settembre (21/22 e 28/29) e ottobre (5/6 e 12/13), dalle 10 alle 18,30; ogni sport sarà proposto alla cittadinanza a titolo gratuito, con prenotazione obbligatoria, per garantire la possibilità di scegliere la fascia oraria preferita per il proprio turno di gioco di 45 minuti.

Ben 20 le discipline a disposizione del pubblico: atletica, badminton, basket, bocce, calcio, calcio balilla, calcio freestyle, esport, hockey, jujitsu, karate, orienteering, pallamano, pallavolo, parkour, rugby, scherma, subbuteo, swing, street dance e yoga. Le piazze coinvolte saranno: piazza dell’Amor perfetto (Sestiere Maddalena); piazza Cernaia (Sestiere Maddalena); giardini Rotondi (Sestiere Molo); piazza delle Lavandaie (Sestiere Molo); piazza delle Scuole Pie (Sestiere Molo); piazza del Campo (Sestiere Pré); piazza Don Gallo (Sestiere Pré); piazza Durazzo (Sestiere Pré); piazza Fregoso (Sestiere Pré); piazza inferiore del Roso (Sestiere Pré); piazza Metelino (Sestiere Pré) e piazza Vittime di tutte le mafie (Sestiere Pré)

Tra le attività collaterali saranno previste la Cirulla di quartiere, iniziativa che sta radunando sempre maggiori appassionati a partecipare nei sestieri del Molo e di Pré e, in occasione di Genova Capitale del Medioevo, un weekend dedicato ad un torneo di giochi medievali e performance itineranti nelle diverse piazze.

Le iscrizioni apriranno il 2 settembre.