La "Grande Crono di Genova" abbraccia la paralimpica Eleonora Mele

Eleonora Mele, una campionessa di ciclismo

Nata nel 1980, Eleonora è originaria di Busto Arsizio. Cresce con la palla a spicchi in mano, gioca a basket dall’età di otto anni e arriva a fino in Serie C, alternando lo sport a livello agonistico al lavoro di PR. Nel 2014, a 34 anni, incorre in un grave incidente motociclistico, che le causa la frattura scomposta di tibia e perone. Inizialmente sembra debba andare incontro all’amputazione della gamba sinistra, ma dopo una lunga e faticosa riabilitazione riesce a salvare e rimettere parzialmente in moto l’arto. Ad aiutarla nel percorso riabilitativo l’uso della bicicletta. Dopo un primo innamoramento con le bici a scatto fisso, inizia a praticare ciclismo a livello agonistico, viene classificata nella categoria C5, riuscendo a laurearsi campionessa italiana nel 2019 e nel 2021, dopo essere stata reclutata da Obiettivo3. L’anno successivo partecipa al mondiale con la maglia della nazionale e vince una medaglia alla prima tappa di Coppa del Mondo 2022.