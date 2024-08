Daniele Masio: “Genova Cup momento di crescita del wheelchair tennis in Liguria”

Le parole del maestro Daniele Masio

Il maestro Daniele Masio, coordinatore dell’attività di Tennis in carrozzina in Liguria, illustra il programma della Genova Cup e l’impegno organizzativo per la rassegna in svolgimento nei campi del parco di Valletta Cambiaso da venerdì 2 a domenica 4 agosto. “Questi raduni che facciamo mensilmente sono un punto molto importante della nostra attività - ammette il maestro Daniele Masio - i primi tempi i ragazzi erano titubanti, adesso non vedono l’ora di scendere in campo non vedevano l’ora di condividere i momenti in campo. In Liguria abbiamo cinque o sei atleti a livello nazionale che fanno tornei, stiamo investendo tanto sulle scuole con il progetto “racchette in classe” con la Federazione Italiana di Tennis e Padel dove sono presenti ragazzi disabili: abbiamo una decina di plessi che hanno aderito in tutta la Liguria, cerchiamo di avvicinarli a questo mondo”.