Record di presenze turistiche nei primi 6 mesi del 2024 a Genova

A Genova sport e turismo vanno a braccetto . Gli eventi nazionali e internazionali supportano la crescita dei numeri di pernottamento nella città. La testimonianza diretta arriva dai numeri della Tourist tax del Comune di Genova. Nei primi sei mesi del 2024 sono stati registrati nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere 1.301.198 pernottamenti, 6.685 in più rispetto lo stesso periodo dello scorso anno ( +0,52% ) e 371.554 in più rispetto al 2019, nel periodo pre Covid (+40%).

“Si tratta ancora di dati non consolidati e quindi destinati a salire – spiega l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi – la crescita dei numeri ci rende certamente soddisfatti, confermando che la nostra città è ormai una consolidata meta turistica, anche nei mesi non direttamente collegati alla stagione balneare: la promozione del nostro territorio a 360°, dal food alla cultura, un’offerta differenziata in grado di attrarre per bellezze naturali e paesaggistiche e, nell’anno di Genova Capitale europea dello sport, anche puntando su outdoor ed eventi sportivi rappresentano il mix vincente. Secondo il portale indipendente Visit Italy, Genova risulta la seconda meta italiana più cercata su internet, dopo Roma e prima di Firenze”.

"I dati sull’aumento importante dei pernottamenti nelle strutture extra alberghiere, in particolare gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, sono il risultato di più fattori a partire dalla grande azione avviata per l’emersione dell’abusivismo, le nuove e più stringenti regole varate dal governo sul settore oltre che dalle mutate abitudini dei viaggiatori – commenta l’assessore Bianchi - Partendo da questo contesto, l’intenzione della nostra amministrazione è di proseguire nel percorso intrapreso di crescita del settore, puntando sempre più ad attrarre un turismo di qualità, che sappia apprezzare a pieno le straordinarie bellezze del nostro territorio e sia un volano concreto all’economia cittadina. Siamo molto fiduciosi per i prossimi mesi, sia dell’estate in corso, ma soprattutto per le previsioni su settembre, quando ospiteremo per la prima volta il WTE, poi il Salone Nautico, due fine settimana con aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli e poi Ianua Genova nel Medioevo. L'autunno sarà poi nel segno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, dal test match di rugby alla sfida della Nazionale di pallacanestro femminile passando per il Redbull Cerro Abajo".