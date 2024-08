L’[E]Motion di Alessandro Mennella

[E]Motion è il nome del viaggio coraggioso che il giovane genovese, affetto dalla Sindrome di Usher, intraprenderà insieme a Rare Partners.

Il percorso inizierà dalla Liguria il 27 agosto in sella alla sua bici tandem “Bike4Usher” e si chiuderà al lago di Caldonazzo il 1° settembre. Qui, Alessandro e Rare Partners parteciperanno a una staffetta di nuoto in occasione di una tappa del circuito di gare in acque libere organizzato da Italian Open Water Tour (IOWT), circuito che aveva sposato il precedente progetto #MiFidoDiTe e di cui Rare Partners è diventato Charity Partner. L’impresa sportiva è associata ad una raccolta fondi che verrà destinata a supportare le ricerche nel campo della Sindrome di Usher per lo sviluppo di una nuova terapia

La Sindrome di Usher è una rara malattia genetica che compromette sia l’udito che la vista. Nato sordo profondo, negli anni Alessandro ha sviluppato una retinite pigmentosa che lo ha portato progressivamente a uno stato di quasi cecità.

Questo viaggio rappresenta una straordinaria testimonianza di resilienza e determinazione, unendo sport e solidarietà in un percorso che attraversa paesaggi e sfide personali.