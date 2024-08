Doppio appuntamento con i Rolli per la Capitale Europea dello Sport

«Genova si prepara ad un mese di eventi di grande richiamo internazionale e nell’occasione siamo orgogliosi di aprire i nostri gioielli al pubblico – dichiara l’assessore al Turismo e Sport Alessandra Bianchi - Dallo sport alla cultura, i riflettori del mondo sono puntati sulla nostra città per un 2024 che resterà indimenticabile. Sarà un settembre intenso con Genova che per la prima volta ospiterà il World Tourism Event in uno dei 42 Palazzi dei Rolli, inseriti nominalmente nella lista protetta dall’Unesco: il Palazzo della Meridiana, infatti, sarà la sede del WTE, il Salone Mondiale del Turismo dei Siti Patrimonio dell’Umanità giunto alla sua 15esima edizione. Un’occasione unica per comprendere il valore fondamentale della cultura come attivatore di azioni positive di restituzione di valore ai territori, come elemento fondante per la loro conservazione e per la costituzione di reti turistiche sostenibili e portatrici di sviluppo e non di criticità. Ma non solo: nello stesso fine settimana, oltre che quello precedente, ricordo che si svolgerà anche il Campionato Mondiale di Canottaggio Costiero, richiamando appassionati e sportivi da tutto il mondo, con la partecipazione di molti atleti di ritorno dalle recenti Olimpiadi di Parigi. E poi l’appuntamento con il Salone Nautico Internazionale che, da 64 edizioni, trasforma la nostra città nella capitale indiscussa della nautica a livello mondiale, nella straordinaria cornice del nuovo Waterfront di Levante».

La regia dei Rolli days è stata affidata – a livello di progettazione scientifico culturale – al Dipartimento DIRAAS dell’Università degli Studi di Genova nell’ambito del programma quadro di collaborazione con il Comune di Genova: durante i Rolli Days si creano opportunità di formazione e avviamento lavorativo per circa cento giovani professionisti della cultura provenienti da tutta Italia, inquadrati come Divulgatori Scientifici, costituendo i presupposti per la prima Accademia per la Divulgazione Scientifica del patrimonio culturale, costituitasi presso la Scuola Superiore IANUA di UniGe e che sarà avviata alla fine del mese di ottobre 2024. Proprio nel mese di ottobre, dall’11 al 13, si terrà l’evento culminante dell’anno dedicato alla città medievale: Ianua - Genova nel medioevo. Saranno tre giorni in cui i divulgatori scientifici, formati per l’occasione, porteranno il pubblico alla scoperta dei siti più rilevanti in chiave medioevale, con visite prenotabili con le stesse modalità dei Rolli days. In concomitanza con il fine settimana di Genova nel medioevo, la città e il mare anche la Regata storica delle Antiche repubbliche marinare.