Porto Antico di Genova vestito a festa per le finali nazionali di Beach Bocce

Beach Bocce, all'Emilia-Romagna il Tricolore 2024

L’Emilia-Romagna è campione d’Italia di Beach Bocce 2024 con l’individualista Francesco Rotondi, la coppia Luca Ricchi e Angelo Rotondi e la coppia mista Corrado e Pierina Malacarne. Tra le istituzioni presenti alle finali anhe Alessandra Bianchi, assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova: "Genova si conferma palcoscenico ideale per i grandi eventi sportivi e la due giorni che ha incoronato i nuovi campioni italiani di Beach Bocce, a cui vanno i miei complimenti, ne è un’ulteriore dimostrazione - afferma l’assessore -. La nostra città può vantare una grande trazione bocciofila grazie all’impegno delle tante società del nostro territorio e questo evento è frutto delle grande collaborazione tra la nostra amministrazione, la federazione guidata dal presidente Marco Giunio De Sanctis e il comitato regionale del presidente Andrea Dagnino. Il campionato italiano di Beach Bocce è stata l’occasione per dialogare insieme su progetti futuri con l’obiettivo di promuovere la cultura di questo sport che ne permette la pratica per ogni età ed abilità. I grandi eventi sportivi - continua Bianchi - rappresentano un‘opportunità per far crescere i nostri impianti arricchendo così l’offerta sportiva della nostra città".

FIB soddisfatta: "Al Porto Antico di Genova un grande spettacolo"

A seguire attentamente le finali anche Marco Giunio De Sanctis, il presidente della Federbocce per il quale "ancora una volta lo sport delle bocce ha messo in luce l’alveo naturale in cui si sono sviluppate nel corso di secoli di storia, ovvero all’aperto. Le finali nazionali al Porto Antico di Genova - afferma il numero uno della FIB - hanno anche messo in evidenza un altro importante concetto per il nostro movimento. Il Beach Bocce non deve ridursi soltanto all'estate sulle spiagge italiane, dove la vetrina per lo sport delle bocce è fondamentale, ma sui territori ci si deve organizzare, così come fatto al Porto Antico di Genova, con impianti artificiali, predisponendo campi di sabbia, in modo da poter giocare tutto l'anno. Il pubblico che ha assistito alle finali ha potuto vedere lo spettacolo che offrono le bocce, qualunque specialità essa sia. Il Beach Bocce è una specialità su cui stiamo puntando molto per la sua potenzialità di attirare sempre più numerosi appassionati e agonisti di ogni genere e fascia di età. Siamo una disciplina a tuttotondo, che consente a tutti di poter gareggiare. È ovvio che, quando sale il livello, a vincere sono i più giovani. Stiamo dando pari dignità a tutte le nostre specialità - ha concluso De Sanctis - e il nostro scopo è quello che Raffa, Volo, Petanque, Beach Bocce, Boccia Paralimpica e Bocce Paralimpiche vengano promosse e sviluppate, in egual maniera, in tutti i territori regionali".