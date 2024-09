Millevele Iren: una festa per la città di Genova

Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione della trentaseiesima edizione della Millevele IREN, la rassegna velica curata dallo Yacht Club Italiano all’interno del Salone Nautico Internazionale. “La Millevele IREN è oramai diventata un’autentica festa della vela – così il Presidente dello Yacht Club Italiano, Carlo Cameli durante la conferenza stampa di Palazzo Tursi– un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del mare. Gli ultimi due anni abbiamo avuto condizioni meteo piuttosto impegnative, ma non è mai mancato lo spirito giusto tra tutti i partecipanti, sempre attenti al rispetto dei valori del mare e alla sicurezza. Millevele, come testimoniato proprio dalla collaborazione di tutti i circoli della Liguria, è un esempio concreto di come sia importante il coinvolgimento di tutti gli attori, dai circoli alle istituzioni, per il successo di una manifestazione. Per questo motivo a tutti loro va il ringraziamento personale e dello Yacht Club Italiano che ho l’onore di rappresentare”.

Il coinvolgimento dei Circoli negli anni passati si è sviluppato concretamente sia in termini promozionali presso i Circoli, che nella partecipazione al Trofeo Intercircoli che ha visto tutti insieme alla cerimonia di consegna dei guidoni alla presenza del Sindaco Marco Bucci, che naturalmente ha presenziato in prima persona anche in questa occasione: “La Millevele rappresenta non solo una grande tradizione per la nostra città, ma anche un simbolo dell’anima marinara e sportiva di Genova. La Millevele è una manifestazione che ogni anno riunisce appassionati di vela e sportivi in una celebrazione della passione per il mare, elemento che da sempre caratterizza la nostra identità. Questa regata, con le sue vele spiegate nel golfo di Genova, è uno spettacolo che emoziona e coinvolge non solo i partecipanti, ma anche tutti i cittadini. Buon vento!”.

In rappresentanza di Regione Liguria, anche l’Assessore Regionale allo Sport e alle Politiche Giovanili Simona Ferro, che così ha commentato: “È sempre un piacere ritrovarci a presentare la Millevele e a consegnare i Guidoni per rinnovare il legame tra la Liguria e il mare attraverso lo sport, grazie al lavoro dello Yacht Club italiano che rappresenta sicuramente un grande orgoglio per il nostro territorio. Nel 2023 il tempo non era stato particolarmente clemente, ma la vela era stata comunque protagonista grazie a The Ocean Race e al Mondiale 8 metri: speriamo che quest’anno la Millevele possa tornare a splendere confermandosi ancora una volta tra le manifestazioni sportive più iconiche di Genova. La vela avrà sicuramente un ruolo importante anche nel 2025, anno in cui saremo Regione Europea dello Sport”.

Anche quest’anno tutti insieme siamo pronti a ripetere la positiva esperienza degli anni scorsi, e grazie al Gruppo Boero, attraverso il brand Veneziani Yachting, il Circolo vincitore del Trofeo avrà anche un premio speciale che è stato annunciato questa mattina: un assegno di 1500 euro che andrà al circolo vincitore. “Siamo felici di accompagnare ancora una volta questa splendida manifestazione e di sostenere le attività dei circoli, perché crediamo profondamente nel valore dello sport, e in particolare nel potere aggregante della vela, e perché nella passione per la vela, per il mare e per la nostra città ritroviamo le radici della nostra azienda” Queste le parole di Giampaolo Iacone, Direttore Generale e CFO del Gruppo Boero, che ha salutato così i Presidenti dei circoli liguri presenti a Palazzo Tursi.