Mondiali Beach Sprint: la genovese Tripi verso l'eccellenza

È la disciplina del Beach Sprint la protagonista del prossimo fine settimana di grande Canottaggio a Genova nell’ambito di 'Genova 2024 Capitale Europea dello Sport'. Appuntamento imperdibile per il pubblico che potrà assistere a una competizione segnata da una svolta storica con la prospettiva olimpica di Los Angeles 2028 (in gara circa 400 atleti provenienti da 50 nazioni).

Mondiali Beach Sprint, il format della competizione

Il format della competizione prevede la partenza degli atleti con una corsa sulla spiaggia, rapida salita sulle imbarcazioni, percorso di un circuito delimitato da boe in mare e ritorno poi sulla spiaggia per concludere la gara con uno sprint finale. La spiaggia di San Nazaro, lungo Corso Italia, offre un ottimo scenario per una competizione sportiva di tale livello. I Mondiali di Beach Sprint vedranno protagonista la genovese Silvia Tripi (Elpis Genova) insieme a Federico Ceccarino del CC Napoli.

La genovese Tripi alla sua prima presenza iridata

"Questo è il mio primo Mondiale e sono felice di essermi qualificata - afferma Tripi -. Sarebbe bellissimo almeno eguagliare il bronzo conquistato all’Europeo". E sulla sua esperienza nel canottaggio aggiunge: "In realtà venivo da un altro sport che ho dovuto lasciare a causa di un infortunio, ma questa opportunità mi ha permesso di cambiare strada e ora mi trovo a partecipare al Mondiale di beach sprint". Per Tripi, questa prima presenza iridata sarà ancora più speciale, poiché si svolgerà nella sua città natale. "Sarà molto emozionante avere tutti i miei cari sul posto per sostenermi inoltre avrò l’onore di rappresentare la mia città e questo mi inorgoglisce tantissimo".

Genova pronta a stupire ancora

"Abbiamo ancora negli occhi le emozioni delle gare di endurance - dice Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova - più forti anche del maltempo che si è abbattuto su Genova nello scorso weekend, ma siamo già pronti per viverne di nuove insieme a tutti i partecipanti al Mondiale di Beach Sprint. La tappa genovese è destinata a restare nella storia dello sport, della nostra città e non solo. Dopo aver fatto registrare il record di partecipanti, il Mondiale di Beach Sprint è pronto ad iniziare il suo viaggio verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 in cui questa spettacolare disciplina farà il suo debutto assoluto. Oltre a sfidarsi in una location davvero suggestiva come quella offerta da Corso Italia, il nostro lungo mare, per tutti i partecipanti sarà l’occasione per scoprire la nostra città con tutte le sue bellezze, eccellenze e peculiarità. Genova, Capitale Europea dello Sport e, anche per questa settimana, Capitale del Canottaggio, è pronta a stupire ancora".

La sinergia tra federazione e amministrazione comunale

"Siamo nel pieno del mondiale di Beach Sprint - conclude Giuseppe Abbagnale, presidente della Federazione Italiana Canottaggio - e sono convinto che sarà un grande successo partecipativo perché rappresenta il viatico verso i giochi di Los Angeles 2028. Un successo che poggia sull’ottima organizzazione che il Col ha dimostrato nello scorso weekend con il mondiale di coastal endurance. Per l’ottimo lavoro fatto e per quello che sarà sviluppato ringrazio il Col e il sindaco Bucci che non ha mai fatto mancare il suo appoggio a questo grande impegno che celebra nel mondo Genova Capitale Europea dello Sport 2024".

Spettacolare cerimonia di apertura nel cuore della città

La cerimonia di apertura avrà luogo nella sera di oggi (13 settembre) con partenza da Piazza Matteotti alle ore 18:30, attraversando il cuore di Genova con uno spettacolare corteo composto dagli atleti internazionali. A Piazza De Ferrari, lo show degli sbandieratori davanti a Palazzo Ducale, per poi proseguire verso Palazzo Tursi.