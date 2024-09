Lagasio stella del torneo di singolare del Park Tennis Genova

Lagasio batte Metti e trionfa al Park Tennis Genova

Un’ora e quaranta minuti di pregevoli scambi, buona partenza del mancino tesserato per il TC Genova che si è portato in vantaggio per 3-0, complice qualche errore di troppo da parte di Metti. Quest’ultimo, grazie ad un paio di ace, cercava di rientrare nel match, ma Lagasio concludeva il primo set per 6-3. Nel secondo set il genovese partiva decisamente meglio: prima teneva il suo servizio poi riusciva a 'breakkare' il ventunenne sanremese al termine di uno scambio interminabile. Lagasio riusciva però a mettere a segno un nuovo break contro il cussino e poi a tenere il suo servizio riportandosi sul 2-2. Classico giocatore da fondocampo Lagasio, più estroverso e con colpi variegati e discese a rete, si portava in vantaggio per 3-2. Lagasio con un paio di servizi vincenti pareggiava 3-3. Metti aveva la forza di rimanere aggrappato al match breakkando con una voleé vincente il tennista mancino. Al fatidico nono gioco era il giovane sanremese a compiere l’allungo decisivo concludendo vittoriosamente il match per 6-4 ed alzando per la prima volta il trofeo Open Duferco. La premiazione si è svolta alla presenza dal presidente del Park, Alberto Clavarino, e, in rappresentanza della Duferco Energia, Massimiliano Cocurullo. Parole di ringraziamento riservate al giudice di sedia Elisa Andreaggi, al giudice arbitro Claudio Camposeranio premiato con una targa, cosi come premio speciale ad Alain Scarcella tennista francese della Provenza, ma tesserato per l’Amatori Armesi. Al torneo hanno partecipato ben 136 tennisti genovesi, liguri, della Toscana e del Piemonte.