La Sportiva Sturla brilla ai Campionati Italiani di Surflifesaving a Riccione

Quattro grandi eventi nell’estate della Sportiva Sturla nell’ambito di Genova 2024 Capitale. Dal Memorial Fabio Gardella al Miglio Marino, programmato per domenica prossima (22 settembre), passando per il Memorial Morena e il Trofeo Panarello. Una realtà in crescita, come dimostrano anche i Campionati Italiani di Categoria Surflifesaving disputati dal 12 al 15 settembre a Riccione. Una spedizione che ha portato in alto i colori di Sturla, raccogliendo 29 medaglie - 14 ori, 6 argenti e 9 bronzi - in un palcoscenico nazionale che ha visto la partecipazione di 38 società. Oltre alle medaglie, la Sportiva Sturla ha conquistato la classifica a punti nelle categorie Cadetti e Senior e ha raggiunto un prestigioso secondo posto tra gli Esordienti A.